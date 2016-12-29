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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Dursunbey'de eğitime bir gün daha ara verildi

29 Aralık 2016 Perşembe, 17:49
Dursunbey'de eğitime bir gün daha ara verildi
Dursunbey'de eğitime bir gün daha ara verildi

(Fotoğraflı)

Hüdayi Demirhan
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar yarın da tatil edildi.
Dursunbey'de dün başlayan kar yağışı bu gün de aralıksız devam etti. Şehir merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, kırsal mahallelerde kar kalınlığı 60 santimi buldu. Bazı otomobiller yollarda gitmekte zorlanırken, yardımlarına diğer sürücüler koştu. Kar lastiği kullanmayan bir otomobilin sürücüsü kaza yapmaktan kurtulamadı.
Kar kalınlığının 30 santime ulaştığı Dursunbey merkezinde çocuklar büyük sevinç yaşadı. Okulların dün tatil edilmesinin ardından karın tadını doyasıya çıkaran çocuklar, kardan adam yapmayı da ihmal etmedi. Gece saatlerinde de etkili olması beklenen kar yağışı sebebi ile Dursunbey Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada 30 Aralık Cuma günü de okulların tatil edildiği bildirildi.
(HD)

29.12.2016 17:52:56 TSI
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