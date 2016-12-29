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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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Çay'da eğitime kar engeli

29 Aralık 2016 Perşembe, 23:00
Çay'da eğitime kar engeli

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'ın Çay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların yarın (30 Aralık) tatil edildiği bildirildi.
Konu ile ilgili Çay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden, yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlçemiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma nedeniyle köy ve beldelerimizden ilçemize ulaşımda ve ilçe merkezimiz ara cadde ve sokaklarında yaşanabilecek olumsuzluklar dikkate alınarak tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim ve öğretime 1 gün (30 Aralık 2016 Cuma günü) ara verilmiştir."
(GC-

29.12.2016 23:04:03 TSI
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