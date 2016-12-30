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Vali Taşyapan'dan şehit çocuklarına bilgisayar



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VAN (İHA) - Van Valisi İbrahim Taşyapan, şehit ailelerine yönelik yürütülen "Yalnız Değilsiniz, Türkiye'nin En Büyük Ailesi Projesi" kapsamında İpekyolu ilçesinde bölücü terör örgütü üyelerince tuzaklanan patlayıcının imha çalışmaları sırasında şehit olan emniyet mensubu Ferhat Arslan'ın çocuklarına dizüstü bilgisayar hediye etti.

Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesince yürütülen ve finansmanını Türkiye Halk Bankasının üstlendiği proje çerçevesinde, şehit Arslan'ın eşi Emine Arslan, çocukları Kübra Nur, Muhammed Nurullah ve Zeynep, valilik makamında Vali Taşyapan ile bir araya geldi. ASP İl Müdürü Seyfi Bozçelik ve Halk Bankası Merkez Şube Müdürü Suat Gülbahar'ın da hazır bulunduğu hediye takdiminde konuşan Vali Taşyapan, şehitliğin bedelinin hiçbir maddi karşılığının olamayacağını vurgulayarak, şehitlerin emanetleri olan ailelerine, çocuklarına her türlü desteği sağlamanın vazifeleri olduğunu söyledi. Vali Taşyapan, şehit çocuklarına Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığınca hediye edilen bilgisayarların, eğitimlerine katkıda bulunmasını dileyerek, maddi katkılarından dolayı da Halk Bankası yetkililerine teşekkür etti.

Halk Bankası Merkez Şube Müdürü Gülbahar da, şehit yakınlarının haklarının kesinlikle ödenemeyeceğini dile getirerek, hediyelerinin kabul edilmesini istedi.

(MSA-Y)



30.12.2016 14:04:58 TSI

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