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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Yeni yıl mesajları

30 Aralık 2016 Cuma, 14:34
Yeni yıl mesajları
Yeni yıl mesajları

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizle Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu yeni yıl mesajı yayımladı.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yeni yıl mesajında yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize; barış, huzur ve refah getirmesini diledi. Başkan Osman Zolan, "Denizli için başlattığımız birbirinden değerli projelerimizi, 2017 yılında hayata geçirerek halkımızın hizmetine sunacağız. Bu noktada yeni yılı bambaşka bir heyecan ve ümitle karşılıyoruz. Denizlimiz için büyük projelerin bir bir hayata geçeceği 2017 yılının şehrimize ve hemşehrilerimize sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tükenmeyen hizmet aşkımız ile yeni yılda da Denizli'ye çağ atlatacak önemli projelere imza atacağız" dedi.
Denizli'nin küresel anlamda bir marka şehir haline gelmesi için gayret göstermeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Denizlimizin son yıllarda elde ettiği gelişmeye baktığımızda, hayal dahi edilemeyen projelerin gerçekleştirildiğini görüyoruz. Biz Denizlili hemşehrilerimizden aldığımız güç ile yapılamaz denilenleri yeni yılda da hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Subaşıoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı
Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu yayımladığı mesajda, "2016 yılı Merkezefendimiz için yeniliklerin ve değişimin yılı oldu. İlçemizin her mahallesine dokunduk. Sosyal ve yapısal projelerimizle 'Marka Belediye' olma yolunda emin adımlarla yürüyen Merkezefendi Belediyesi, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için bütün ekibiyle gece gündüz çalışıyor. Bu hedeflerimizi ve çalışmalarımızı 2017 yılında da büyüterek devam ettireceğiz. Yeni yıl hem sosyal hem kültürel hem de yapısal anlamda daha büyük projelere imza atacağımız bir yıl olacak. 2016 yılı içerisinde ülkemizde olumlu olumsuz yaşanan gelişmeler var. Ama her koşulda ülkemiz hala dimdik ayakta durmaktadır ve önümüzdeki yıllarda da aynı kararlılıkla durmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 2017 yılının ülkemiz, milletimiz, bölgemizdeki kardeşlerimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, sağlık ve refah içinde geçmesini temenni ediyorum" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

30.12.2016 14:36:01 TSI
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