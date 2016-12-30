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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Büro Memur-Sen'den Başkan Subaşıoğlu'na ziyaret

30 Aralık 2016 Cuma, 15:54
Büro Memur-Sen'den Başkan Subaşıoğlu'na ziyaret
Büro Memur-Sen'den Başkan Subaşıoğlu'na ziyaret

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Denizli Şubesi Başkanı Fatih Acar ve yönetim kurulu üyeleri Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nu ziyaret etti.
Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Büro Memur-Sen Denizli Şubesi Başkanı Fatih Acar ve heyetini makamında ağırladı. Ziyarette Başkan Subaşıoğlu ve Büro Memur-Sen heyeti istişarelerde bulundu. Şube Başkanı Fatih Acar, Başkan Subaşıoğlu'na sendika çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Öncelikle Büro Memur-Sen Denizli Şubesi Başkanı Fatih Acar ve yönetim kuruluna bu ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Sendikanın yapmış olduğu çalışmalar hakkında bizi bilgilendirdiler. Bizde kendi yaptığımız çalışmalar hakkında onları aydınlattık" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

30.12.2016 15:57:24 TSI
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