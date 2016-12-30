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Devrek'te zabıtadan hijyen operasyonu



(Fotoğraflı)



Fikri Erdem

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde zabıta ekipleri gıda üretim yerlerine denetimlerini sürdürüyor.

Yılbaşına saatler kala Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. İlçede faaliyet gösteren pastahane ve pide imalathanelerine hijyen ve ruhsat denetimi yapan zabıta ekipleri, kurallara uymayan işyerlerine ise idari para cezası uyguladı. Denetimler hakkında açıklama yapan Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz gıda üretim yerlerine yaptığı denetimleri sürdürüyor. Pastahane ve pide imalathanelerine hijyen ve ruhsat denetiminde bulunan zabıta ekiplerimiz tarafından 7 iş yerine ceza, 1 iş yerine de ihtar verildi. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşabilmesine çok önem veren zabıta ekiplerimiz bu konudaki denetimlerine devam edecek" diye konuştu.

(FE-OA-Y)



30.12.2016 16:03:51 TSI

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