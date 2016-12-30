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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Yayladağı'nda şehitler için Hatm-i Şerif okutuldu

30 Aralık 2016 Cuma, 16:12
Yayladağı'nda şehitler için Hatm-i Şerif okutuldu
Yayladağı'nda şehitler için Hatm-i Şerif okutuldu

(Fotoğraflı)

Mehmet Toktaş
HATAY (İHA) - Yayladağı Kız Meslek Lisesi öğrencileri tarafından şehitler için Hatm-i Şerif okutuldu.
Yayladağı Kız Meslek Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen program, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, 11'nci sınıf öğrencilerinden Edanur Kurtoğlu ve Senem Yalçın'ın konuşmalarıyla başladı.
Etkinlikte, ilçe müftülüğünde görevli İmam Arafat Kına tarafından okunan Kur'an ve Hatm-i Şeriflerin ardından konuşma yapan okul müdürü Mustafa Demirtaş, "Tüm öğrencilerimi bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.
Programın ardından okul idaresi tarafından öğrencilere lokum ikram edildi.
(MTK-Y)

30.12.2016 16:16:10 TSI
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