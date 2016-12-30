31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başbakan'ın eşi Semiha Yıldırım mobil fırında ekmek yaptı

30 Aralık 2016 Cuma, 16:31
Başbakan'ın eşi Semiha Yıldırım mobil fırında ekmek yaptı
- Gaziosmanpaşa, Halep'e günde 10 bin ekmek üreten mobil fırın gönderdi

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Maltepe sahilinden yola çıkan Halep'e yardım konvoyunda Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin günde 10 bin ekmek üreten "mobil fırın olan tır" başta Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan olmak üzere katılımcıların büyük takdirini topladı. Semiha Yıldırım, mobil fırında ekmek yapmayı da ihmal etmedi.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığının başlattığı "Kardeşlik Seferberliği" kapsamında, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı ve Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin de aralarında bulunduğu ilçe belediyelerinin iş birliğiyle hazırlanan Halep'e yardım konvoyu Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda düzenlenen törenle uğurlandı. Programa Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan, Türk Kızılayı İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın yanı sıra diğer ilçe belediye başkanları da katıldı.
Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, bugün 200'ü aşkın yardım tırının yola çıktığını belirterek, "Bu kervan sadece gıda, sağlık ve insani yardım taşımıyor, tarihten bu yana gelen kardeşliğimizin hep devam edeceği mesajını da taşıyor. Çünkü bizim için Halep neyse, Antep de odur. Bizim için Hamalı bir annenin yardım çağrısı neyse, Kilisli bir annenin yardım çağrısı da odur" dedi.
Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığının inisiyatif aldığını, yerel yönetimlerin ellerini taşın altına koyduğunu belirtti. Semiha Yıldırım, Bakan Fatma Betül Sayan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve Başkan Usta, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nce Halep'e ilk etapta gönderilen 11 TIR arasında yer alan mobil fırını gezerek incelemelerde bulundu.
Günde 10 bin ekmek üretme kapasitesine sahip mobil fırın tırın Halepli mültecilerin ihtiyaçlarını giderme konusunda çok önemli bir işleve sahip olacağı belirtilirken, Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta mobil fırında ekmek yaptı.
(HB-BA-Y)

30.12.2016 16:35:32 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kartal Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
YEREL

KARTAL BELEDİYESİ KARLA MÜCADELE EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR
Ataşehir'de Ocak ayı dolu dolu geçecek
YEREL

ATAŞEHİR'DE OCAK AYI DOLU DOLU GEÇECEK
Kent Orkestrası Beylikdüzü'nü temsil edecek
YEREL

KENT ORKESTRASI BEYLİKDÜZÜ'NÜ TEMSİL EDECEK
Ata sporu güreşin yıldızlarına ödül yağdı
YEREL

ATA SPORU GÜREŞİN YILDIZLARINA ÖDÜL YAĞDI
Tuzla'da işgale geçit yok
YEREL

TUZLA'DA İŞGALE GEÇİT YOK
Büyükçekmece Belediyesi binlerce sokak hayvanını sağlığına kavuşturdu
YEREL

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ BİNLERCE SOKAK HAYVANINI SAĞLIĞINA KAVUŞTURDU
Yeni yılda 10 maddeye dikkat
YEREL

YENİ YILDA 10 MADDEYE DİKKAT
Engelliler yeni yıl öncesi gönüllerince eğlendi
YEREL

ENGELLİLER YENİ YIL ÖNCESİ GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ
Kağıthane'de spor şenlikleri başladı
YEREL

KAĞITHANE'DE SPOR ŞENLİKLERİ BAŞLADI
Gebelikte Omega 3 kullanımına dikkat
YEREL

GEBELİKTE OMEGA 3 KULLANIMINA DİKKAT
Maltepe'de eğitim evlerine yeni bilgisayarlar kazandırıldı
YEREL

MALTEPE'DE EĞİTİM EVLERİNE YENİ BİLGİSAYARLAR KAZANDIRILDI
Maltepe 2017 yılına sanatla 'merhaba' diyecek
YEREL

MALTEPE 2017 YILINA SANATLA 'MERHABA' DİYECEK
Küçükçekmece'de muhteşem vuslat gecesi
YEREL

KÜÇÜKÇEKMECE'DE MUHTEŞEM VUSLAT GECESİ
Tuzla Belediyesi, Halep'e 10 tır yardım malzemesi gönderdi
YEREL

TUZLA BELEDİYESİ, HALEP'E 10 TIR YARDIM MALZEMESİ GÖNDERDİ