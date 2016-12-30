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YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
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Bergama'da kar hayatı felç etti

30 Aralık 2016 Cuma, 17:28
Bergama'da kar hayatı felç etti

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Sertan Ergit
Kamera : Sertan Ergit
İZMİR (İHA) - İzmir'in Bergama ilçesine bağlı mahallelerde, iki gündür aralıksız devam kar yağışları hayatı olumsuz etkiliyor.
Bergama ilçesine bağlı mahallelerde kar hayatı adeta felç etti. Rahmanlar, Kocaköy, Bekirler, Kocahaliller, Tavukçukuru, Hacılar, Bayramcılar, İsmailli bölgelerinde iki gündür yoğun yağış etkili oldu. İzmir Büyükşehir ve Bergama Belediyesi ekipleri, bölgelerde kapanan yolların açılması ise gece gündüz uğraşarak tuzlama çalışması yaptı. Yüksek bölgelerde kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu ifade edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Bakırçay Tesisi Şantiye Şefi Suat Öztürk, kapanan mahalle yollarının bulunmadığını ifade ederek, "Bergama ilçemizde iki gün boyunca aralıklarla yağan kar yağışı sonucu kapanan köy yollarının açılması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. An itibari ile yolu kapalı mahalle yolu bulunmamaktadır. Buzlanmadan dolayı kapanan köy yollarımızı tuzlama çalışmalarımız devam ediyor " dedi.
(SE-HG-Y)

30.12.2016 17:32:14 TSI
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