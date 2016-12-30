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Amasya'da FETÖ/PDY'den tutuklu sayısı 247



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya Valiliği, 15 Temmuz FETÖ/PDY darbe girişimi soruşturması kapsamında 30 Aralık 2016 tarihi itibariyle il genelinde 247 kişinin tutuklu bulunduğunu açıkladı.

Çeşitli kurumlarda çalışan 87 kamu personelinin görevinden uzaklaştırıldığı, 398 kişinin ise memuriyetten ihraç edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Halen il genelinde 247 kişi tutuklu olup, 273 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Bu kapsamda 68 kişi firari durumda olup, 6 kişi de gözetim altında bulunmaktadır. 46 kişi ise serbest kalmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bundan sonraki süreçte de Amasya genelinde FETÖ/PDY terör örgütü ile mücadele ilgili birimler tarafından etkin ve özverili şekilde sürdürüleceği bildirildi.

(MÇ-SLH-Y)



30.12.2016 18:24:20 TSI

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