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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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2016'da Kocaeli Büyükşehir toplu taşımada yenilendi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 11:05
2016'da Kocaeli Büyükşehir toplu taşımada yenilendi
2016'da Kocaeli Büyükşehir toplu taşımada yenilendi

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında toplu taşımaya yönelik önemli yenilikler getirdi.
Kenti modern taşımacılığın tüm unsurlarıyla tanıştırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında Kocaeli Ulaşım Ana Planı'nın hedefleri doğrultusunda önemli yenilikler ve projeleri hayata geçirdi. 240 adet yeni nesil otobüsün hizmete alındığı 2016'da vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 72 yeni hat faaliyete alındı, 362 adet hatta ortalama 200 adet güzergah ve saat revizeleri yapıldı. Wi-fi ve şarj üniteli Akıllı Duraklar inşa edildi, Akıllı Bisiklet Projesi genele yayıldı.
Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında toplu taşımacılıkta kenti ileriye taşımak için önemli hamleler yaptı. Öncelikle 12 metrelik doğalgazlı, çevreci, kütüphaneli ve bisiklet aparatlı 240 adet yeni nesil otobüs kent ulaşımına dahil edildi. Bu özellikleri ile Türkiye'ye örnek olan yeni otobüsler, Toplu Taşıma Daire Başkanlığı ile Ulaşımpark A.Ş. bünyesinde 8'i yeni hat olmak üzere 12 ilçede toplam 93 hatta seferlere başladı. Otobüslerin seferlere konulmasıyla birlikte Kocaeli'de toplu taşımada yeni bir döneme girilmiş oldu.
Ücretsiz wi-fi hizmetinin de sunulduğu yeni nesil otobüsler için Körfez ve Gebze ilçelerinde otobüs garajı oluşturuldu. 15 bin metrekare alana kurulu Körfez garajında, 2 adet CNG kompresörlü ve 4 adet akaryakıt dolum dispenserli CNG istasyonu ile 2 adet otomatik otobüs yıkama ünitesi konuşlandırıldı. Körfez garajına bağlı otobüslerle 25 farklı hatta her gün 90 araç, 200 sürücü personeli ile 843 sefer yaparak vatandaşlara daha kaliteli toplu taşıma hizmeti verilmesi sağlandı.
12 bin metrekare alana kurulu Gebze garajında ise yine 2 adet CNG kompresörlü ve 4 adet akaryakıt dolum dispenserli CNG istasyonu ile 2 adet otomatik otobüs yıkama ünitesi hizmete alındı. Gebze garajına bağlı otobüsler ile 23 farklı hatta her gün 78 araç, 161 sürücü personeli ile 782 seferin sorunsuz bir şekilde yapılması sağlandı.
2016 yılında yeniden yapılandırma çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Kocaeli genelinde 72 adet yeni hat faaliyete alındı. Yeni hatlar hizmete açılmadan önce, bazı ilçelerden sadece İzmit'teki KOÜ Umuttepe yerleşkesine kadar belediye otobüsleri ile hizmet verilirken, 2016 yılı itibarı ile açılan yeni hatlarla birlikte her ilçemizden, başta İzmit merkez olmak üzere ilçe içi ulaşımlar da sağlandı. Halen 12 ilçede ilk defa belediye otobüsü hizmeti verilen bölgelerde toplamda 93 farklı hat ile çalışıyor.
Yine aynı kapsamda yeniden yapılandırma ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda toplam 362 adet hatta ortalama 200 adet güzergah ve saat revizeleri yapıldı. 2017'de faaliyete geçecek olan tramvay ile ilgili olarak mevcut hatların güzergah çalışmaları da revize ediliyor. Kooperatiflerle birlikte organize edilen yeni güzergah çalışmaları tramvay hizmete girmeden tamamlanmış olacak.
Kocaelililerden büyük ilgi gören akıllı bisiklet uygulaması il genelinde yaygınlaştırıldı. Gölcük, Karamürsel, Derince, Körfez, Gebze ve Darıca ilçelerine ise yeni KOBİS istasyonları yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Akıllı Bisiklet (KOBİS) Projesi kapsamında mevcut 18 istasyona 17 istasyon daha eklenecek. Yeni istasyonlar 2017 yılının ilk aylarında tamamen faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Proje kapsamında halen İzmit, Kartepe ve Başiskele ilçelerindeki faaliyette bulunan KOBİS istasyonlarına ilave yeni istasyonlar yapıldı. Mevcut istasyonların modernize çalışmaları devam ediyor.
2017 yılı itibariyle Kocaeli genelinde toplam 35 KOBİS istasyonunda 445 park ünitesi ve 236 Akıllı bisiklet ile hizmet verilmesi planlandı. 2016 yılında 35 bin olan abone sayısının 2017 yılında daha da arttırılması hedefleniyor. Proje Kocaeli genelinde yaygınlaştırılarak devam edecek.
Kocaelililer'in deniz ulaşım tercihleri 2016 yılında da artarak devam etti. Büyükşehir yolcu vapurları ve motorları ile Körfez'de toplam 11 iskeleye günde 99 sefer yapıldı. 2016 yılında deniz motorlarından bir tanesinin yenisi ile değiştirilerek hizmete alınması vatandaşlarca memnuniyetle karşılandı. Kocaelilerin deniz ulaşımı tercihlerinin 2017 de daha da arttırılması hedefleniyor. Her yıl yaz aylarını kapsayan geleneksel olarak düzenlenen "Mehtap Turları" ve "Büyük Ada'ya Gezi" etkinlikleri 2016 yılında da devam etti. Vatandaşlardan büyük ilgi ve memnuniyet gören hizmet daha da geliştirilerek 2017 yılında da verilecek.
(GY-Y)

31.12.2016 11:09:25 TSI
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