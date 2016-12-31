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Jandarma, soba zehirlenmelerine karşı bilgilendiriyor

- Muğla İl Jandarma Komutanlığı Olay yeri İnceleme ekipleri, soba zehirlenmelerinin yoğun olduğu Menteşe ve Ula ilçelerinde vatandaşları bilgilendirdi.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri, kış aylarında soba kullanımının yoğun olduğu ve sobadan çıkan karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla mahallelerde eğitim veriyor.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, geçtiğimiz yıllarda karbonmonoksit zehirlenmesinin yoğun yaşandığı Menteşe ve Ula'nın mahallelerindeki sobalı kahve ve okullarda soba zehirlenmelerinin belirtileri, karbonmonoksit gazı zehirlenmesinde yapılacak ilk yardım, sobanın kurulması, soba yakma teknikleri ve zehirlenmenin belirtileri konusunda bilgiler verdi.

Jandarmanın gerçekleştirdiği soba zehirlenmelerine karşı bilgilendirme toplantılarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, eğitimlere yaşlı genç, kadın erkek ilgiyle izledi.

(BT-İK)



31.12.2016 11:47:31 TSI

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