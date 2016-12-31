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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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AK Parti Aydın 73. İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 12:25
AK Parti Aydın 73. İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
AK Parti Aydın 73. İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
- Toplantı Sonrası Referandum Çalışmalarının Startı Verildi

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Ak parti Aydın Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen 73. İl Danışma Meclisi toplantısında Referandum çalışmalarının startı verildi. İl Başkanı Ömer Özmen hazırlıkların şimdiden başlamasını isterken, Milletvekili Mustafa Savaş Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne çatarak "Büyükşehir'de kaynakların daha verimli kullanılması beklenirken Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde kaynaklar çarçur edildi" diye konuştu. Toplantının sonuna Kasım Ayı içersindeki başarılı çalışmalarından dolayı bazı partililere plaket verildi.
Aydın Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıya AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Aydın Milletvekilleri Mehmet Erdem ve Mustafa Savaş, İl Kadın Kolları Başkanı Seda Sarıbaş, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe başkanları, İlçe belediye başkanları ve partililer katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen çok yoğun bir programda çalıştıklarını belirterek "Önümüzdeki 3 ay çok yoğun olacak, çünkü artık start verildi. Anayasa değişikliği komisyondan geçti. Allah'tan bir mani çıkmazsa meclisten 330'un üzerinde bir oy alarak, karşımıza bir sandıkla gelecek. Bu referandum Türkiye'nin tarihi dönüm noktalarından birisi. Türkiye'nin istikrarı ve tek başlı yönetime doğru adım adım gidiyoruz. Bu Anayasa meselesi milletin geleceğini çizecek. Ve öyle inanıyoruz ki milletimiz doğruyu bulacak ve büyük bir çoğunlukla Anayasa değişikliğine izin verecek" dedi.
Ocak ayı sonuna kadar Aydın'ın 17 ilçesinde mahalle başkanları toplantılarını ve sandık başkanları toplantılarını tamamlayacaklarını kaydeden İl başkanı Özmen, "Biz önce milletimiz için sonra ülkemiz için ondan sonra çocuklarımızın geleceği için bu üç ayda çok ciddi çalışmalar yapmak zorundayız. Her AK Partilinin bu çalışmalara destek olması lazım. Referandum zamanında tüm mahallelerimizi tek tek dolaşıp vatandaşlarımıza Anayasa değişikliğini anlatacağız. Aydın'da da inşallah çok ciddi manada evet oyu çıkararak ülkemizdeki bu değişikliğe bizde Aydın'dan destek olmaya çalışacağız" diyerek tüm partililerin el birliği ile çalışmasını istedi.
"2016'da Millet Olarak Tarih Yazdık"
15 Temmuz Darbe girişimi nedeniyle 2016 yılının asla unutulmayacağını belirten İl başkanı Ömer Özmen konuşmasının devamında "2016 yılında millet olarak gerçekten tarih yazdık. 2016 yılı Türk Milletine diz çöktürmek istenen bir yıldır. 15 Temmuz gecesi son kozlarını oynadılar. Ama milletimiz öyle bir dirayet gösterdi ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile meydanlara indik ve bu ülkeyi sabah ezanı okunmadan tekrar kurtardık. 27 gün boyunca nöbet tutan kardeşlerimize Allah razı olsun diyorum, hepsine teşekkür ediyorum. Tabi 15 Temmuz'da başaramayınca ardından ekonomik sıkıntılar çıkarmaya kalkıştılar, dışarıdaki lobileri vasıtasıyla Türkiye'yi kötülemeye çalıştılar ve halen saldırılara devam ediyorlar. 15 Temmuz'dan 40 gün sonra bu ülkenin ordusu sınır ötesi operasyon düzenledi ve başarı ile devam ediyor. Tabi üzülerek söylüyorum ki şehitler verdik, Allah hepsinin mekânını cennet etsin. Ama onlar bu ülkenin ilelebet payidar kalabilmesi için Allah yolunda, millet yolunda can veriyorlar. İnşallah referandum sürecinden sonra biraz daha rahatlayacağız. Asla umutsuzluğa ve korkusuzluğa kapılmayacağız, bizim hedefimiz büyük" ifadelerine yer verdi.
"Aydın 2016 Yılında Kaybetti"
Konuşmasında Aydın'ın 2016 yılını da değerlendiren Ak Parti İl Başkanı Ömer Özmen, "2016 yılını değerlendirirsek yerele geldiğimizde maalesef Aydın bu sene de kaybetti. Aydın'ın parası yine çarçur edildi, başlatılan yatırımlar bitmek bilmedi ve birçok şey eziyete döndü. Belediyelerin ne kadar başarılı olduklarına bakmak için yılsonu performans tablolarına bakmak gerekli. Aydın Büyükşehir Belediyesi yatırım bütçesinde gerçekleşme oranı yüzde 40, ama tanıtıma geldi mi yüzde 80, yüzde 90. Aydın'ın kayıp yılları maalesef artarak devam ediyor. İnşallah 2019 yılında Aydın ve ilçelerinde AK Parti kazanacak, yoksa Aydın'ın başka kurtuluşu yok. Referandum sürecinde yapacağımız çalışmalar, 2019 yılında yapılacak seçimde bizim önümüzü açacak çalışmalardır. Bu yüzden üç ay hakkıyla, layıkıyla çalışalım. İnşallah 2017 yılı tüm milletimize, tüm İslam dünyasına hayırlar getirsin" dedi.
"Aydın'da Vatandaşlar Büyükşehrin Güzelliğini Yaşayamıyor"
Konuşmasında Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne çatan AK parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, yerel yönetimde yapılan yanlışlar nedeniyle Aydın'da muhtarların dert yükü vatandaşların da büyükşehrin güzelliklerinden mahrum olduğunu ileri sürdü. Milletvekili Savaş, "Dertlerinin ortak noktası Büyükşehirden kaynaklanıyor. Ne belediye başkanıyla görüşebiliyor, ne derdini anlatabiliyor. Biz büyükşehir yasasını kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi getirdik ve çok önemli bir bütçe verdik. Bu bütçeyle şehri güzelleştirsin, yolları yapsın, altyapı yatırımları yapsın ve şehri hak ettiği yere ulaştırsın diye bu yasayı çıkardık. Bunun birçok örneği AK Partili Belediyelerin yer aldığı illerde mevcut. Ama maalesef Aydın'da vatandaşlarımız büyükşehrin güzelliğini yaşayamıyor" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından teşkilat içi çalışmalarda Kasım ayında birinci olan teşkilatlara plaket takdim edildi. Nazilli İlçe Teşkilatı adına plaketi, Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Satılmış'a AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Kuşadası Kadın Kolları adına plaketi Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Sema Yurttutan'a AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem takdim etti.
Ödül töreninden sonra toplantı basına kapalı bir şekilde devam etti.
(OD-İK)

31.12.2016 12:28:51 TSI
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