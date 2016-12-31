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YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
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AK kadınlardan, öğrencilere yılbaşı hediyesi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 12:36
AK kadınlardan, öğrencilere yılbaşı hediyesi
AK kadınlardan, öğrencilere yılbaşı hediyesi

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) - AK Parti Kadın Kollar Kars İl Başkanlığı'nca ilköğretim okulu öğrencilerine kışlık mont ve bot hediye edildi.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sosyal Politikalar biriminin 81 ilde yürüttüğü "Sevgi Yolu Projesi" kapsamında Kars AK Parti Kadın Kolları olarak Dağpınar Beldesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık mont ve bot yardımı yapıldı.
AK paerti kadın Kolları Başkanı Nurgül Güler ve yönetiminde hazır bulunduğu ziyarette ilköğretim okulu öğrencileri tek tek giydirildi. Güler, "Sevgi Yolu Projesi" kapsamında köy okullarında kendilerine eşlik eden ve destek olan Dağpınar Belediye Başkanı Ömer Vargün'e, Belde Başkanı Fikret Yardımcıel'e ve Okul Müdürü Çoskun Yardımcıel'e ve projede kendilerine katkıda bulunan ve desteklerini esirgemeyen Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu ile Esenyurt Belediye meclis üyesi Mercan Koç'a teşekkür etti.
(IÇ-AA-Y)

31.12.2016 12:38:51 TSI
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