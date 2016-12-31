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YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
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Maltepe Belediyesi'nden "kartpostal" nostaljisi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 12:52
Maltepe Belediyesi'nden "kartpostal" nostaljisi
Maltepe Belediyesi'nden "kartpostal" nostaljisi

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Tüm iletişim ve diyalog kanallarının sanal aleme hapsolduğu bir dönemde Maltepe Belediyesi eski günleri hatırlatan bir çalışmaya imza atarak, vatandaşlara yeni yılda kartpostallar dağıttı. Belediye Başkanı Ali Kılıç, "İnsanlar arasındaki samimiyeti ve yüz yüze iletişimi yeniden canlandırdık" dedi.
Dünya ve Türkiye 2017 yılına "merhaba" demeye hazırlanırken, Maltepe Belediyesi vatandaşlara yılbaşına özel kartpostallar dağıttı. İlçenin pek çok noktasında kurulan stantlara Maltepeliler yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlara güzel bir nostalji yaşatan Maltepe Belediyesi'nin dağıttığı kartpostallarda, 1900'lü yıllardan 2016'ya Maltepe Sahil ve İskele, Bakireler Anıtı (1976), Beşçeşmeler Meydanı (2016), Küçükyalı Arkeopark (2016), Bağdat Caddesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Fener Alayı (2016) 1970'li yıllarda Maltepe Tren İstasyonu, 1970'li yıllarda Maltepe Meydanı, Başıbüyük Mahallesi (2016), Eski Maltepe Vapuru görselleri yer aldı.

"Samimiyeti hatırlattık"
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Geriye dönüp baktığımızda böylesi önemli günleri güzel ve anlamlı kılan pek çok aktivite mevcut. Ancak elektronik eşyaların hayatımızın merkezine oturmasından sonra, bu değerlerimizi iyice unutmaya başladık. Biz Maltepe'de dağıttığımız bu kartpostallarla insanların elektronik bir kutuya hapsolan duygularını ve insan ilişkilerini yeniden canlandırdık. Onlara eskiden birbirine kart atmanın, mektup yazmanın güzelliğini ve samimiyetini yeniden hatırlattık" diye konuştu.
(HB-ÖK-Y)

31.12.2016 12:55:41 TSI
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