YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aydın Valisi Koçak Koçarlı'yı Ziyaret Etti

Aydın Valisi Koçak Koçarlı'yı Ziyaret Etti



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak Koçarlı'da esnaf ziyareti yapıp esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Uğradığı kahvehanelerdeki vatandaşlarla tek tek tokalaşan Vali Koçak, vatandaşlarla çay içip bir süre sohbet etti.

Tarihi mekânlarda incelemelerde de bulunan Vali Koçak, Cihanoğlu Camii ve çevresinde de incelemelerde bulunan Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak Kaymakamlığı ziyaret etti. İlçede yaşayan vatandaşların kendisine dikkat çeken bir sorundan bahsetmediğini anlatan Koçak, "Halkımıza esnafımıza sıkıntılarını sorduğumuzda kimse 'şu sıkıntım var' demedi. Herkes, 'Allah Devletimize, milletimize zeval vermesin' diye dua etti. Keşke, 'Şu problemimiz var' diyen olsaydı, biraz içimiz rahat ederdi. Şimdi yükümüz daha da ağır oldu. Koçarlı'da çok daha fazla hizmet etmemiz lazım" diye konuştu.

Herkesin işini iyi yaptığı takdirde topluma faydanın da o derece fazla olacağına dikkati çeken Vali Koçak, "Yoksa işgal ettiğimiz yerler, indiğimiz arabayla, makam odalarımızla büyük olmuyoruz. Makam odası demeyi de doğru bulmuyorum, oralar bizim çalışma ofislerimizdir. Vatandaşa ne kadar faydalıysak, vatandaşın problemini ne kadar iyi çözebiliyorsak o kadar büyüğüz demektir. Büyüklük Allah'a mahsustur belki kıymet anlamında ölçülmelidir." İfadelerine yer verdi.

Daha sonra Kaymakam Fırat Çelik, Vali Koçak'a ilçe hakkında ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Ziyarette, Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar hazır bulundu.

(İK)



31.12.2016 13:43:13 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER