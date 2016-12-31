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Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Edip'in yeni yıl mesajı



(Fotoğraflı)



Galip Kılınç

MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, yeni yıl mesajı yayınladı.

Milli Eğitim Müdürü Edip mesajında, "2016 yılını hatıraları ve kazanımlarıyla geride bırakarak 2017 yılına gireceğimiz şu günlerde ümitlerimiz, heyecanlarımız, beklentilerimiz de yenileniyor. 2017 yılı için önümüze yepyeni hedefler koyuyoruz. İlçemiz ve ülkemiz için duygu ve düşüncelerimizi içtenlikle tazeliyoruz. Azim ve kararlılığımızı yeniden gözden geçiriyoruz. Yeni yılda da Türk Millî Eğitimi'nin başarısı adına Bulanık İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak şimdiye kadar taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle, samimiyet ve gayretle görevimizi yerine getirmeye gayret gösterecek; bundan sonra da tam bir sorumluluk bilinciyle görevlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile birbirinden güzel duygu, düşünce ve ümitlerle karşıladığımız yeni yılın öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, tüm eğitim çalışanlarımız, velilerimiz başta olmak üzere ülkemize, milletimize ve insanlığa sağlık, mutluluk, başarı, kardeşlik, huzur ve esenlikler getirmesini diliyorum" dedi.

(GK-ŞAK-Y)



31.12.2016 17:13:04 TSI

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