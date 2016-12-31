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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kırlı'nın yeni yıl ve Mekke'nin fethi mesajı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 19:59
Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kırlı'nın yeni yıl ve Mekke'nin fethi mesajı
Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kırlı'nın yeni yıl ve Mekke'nin fethi mesajı

(Fotoğraflı)

Veysel Eşin
MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, yeni yıl ve Mekke'nin Fethi ile ilgili bir mesaj yayımladı
Kaymakam Kırlı mesajında, her yeni yılın yeni bir başlangıç olduğunu ve yeni umutları ve beklentileri de beraberinde getirdiğini belirtti. 2016 yılını acı ve tatlı hatıralarıyla geride bıraktıklarını ifade eden Kırlı, "İçimizdeki büyük umutlar, beklentiler, coşku ve heyecanla hep beraber yeni bir yıla giriyoruz. Fert ve millet olarak 2017 yılına dair beklenti ve umutlarımız ise; ilçemizin ve ülkemizin kalkınması, refahı, sükûnu, huzuru, birliği ve dirliğidir. Sevgili Malazgirtliler, sevgi, barış ve hoşgörü ilçesi Malazgirt'te bir yeni yılı daha sizlerle birlikte karşılamaktan dolayı fevkalade mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Yeni yılın ülkemize ve milletimize sağlık, mutluluk ve barış getireceğine, ülkemizin demokrasi ve hukuk kuralları çerçevesinde daha da gelişip, güçleneceğine olan inancımız tamdır. Milletçe, birlik ve beraberliğimizi koruyarak, karşı karşıya kaldığımız problemleri de milli yardımlaşma ve dayanışma içerisinde çözebileceğimiz ise mutlaktır" dedi.
Mekke'nin fethinin yeryüzü tarihinin değiştiği ve yeryüzünde adaletin tecelli ettiği müstesna günlerden biri olduğunu ifade eden Kırlı, Mekke, fetihle birlikte gerçek kimliğine kavuşurken, fetih yüce dinimiz İslam tarihi açısından da bir dönüm noktası olmuştur. Zulmü sona erdiren bir lütuf olan ve gönüllerin fethini sağlayan Mekke'nin fethinin yıldönümünü kutluyor, İslam coğrafyasının pek çok noktasında yaşanan zulümlerin son bulması ve adaletin tecellisine vesile olmasını diliyorum. 31 Aralık Mekke'nin Fethinin Mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan diler, yeni yılın ise kendi inancımıza göre karşılanmasını temenni ederim. Bu duygu ve düşüncelerle, hem yeni yılın ve hem de Mekke'nin fethi 1386'ıncı fetih yıl dönümünü de kutluyorum" ifadelerine yer verdi.
(VE-ŞAK-Y)

31.12.2016 20:02:26 TSI
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