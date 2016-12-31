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AGD'den Mekke'nin Fethi programı



(Fotoğraflı)



Kenan Akyüz

SAMSUN (İHA) - Anadolu Gençlik Derneği(AGD) Samsun Şubesi, 'İyiliğin Kalbinden İnsanlığın Saadetine Mekke'nin Fethi' adlı program düzenledi.



Mekke'nin fethinin 1386. yılı dolayısıyla Canik Hasan Doğan Kapalı Spor Salonunda düzenlenen programa; Canik Belediye Başkanı Osman Genç, İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Çınkıl, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Samsun İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, AGD Genel Başkan Yardımcısı Metin Yüksel Dinçaslan, AGD Samsun Şube Başkanı Şenol Altun ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Atakent Yeni Camii İmamı Erdal Çaylan'ın Kur'an tilaveti ile başladı. Ardından, AGD Samsun Şube Başkanı Şenol Altun açılış konuşması yaptı. Altun konuşmasında, "Miladi takvime göre 1 Ocak 630'da Mekke fethedilmiştir. Kutlu şehir Mekke'nin fethi'nin 1386'ncı yıl dönümünü anmak, Mekke'nin kutlu misafirine selam etmek ve onun en büyük mucizesi olan Kur'an-ı Kerim tilavetini dilemek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ülkemizde meydana gelen terör saldırılarında yaşamını yitiren şehitlerimize ve kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.



Altun'un konuşmasından sonra Kur'an-ı Kerim güzel okuma dünya birincisi İshak Danış, Kur'an-ı Kerim okudu. Ardından kısa bir konuşma yapan AGD Genel Başkan Yardımcısı Metin Yüksel Dinçaslan, "AGD 'insanın en hayırlısı insanlığa faydalı olandır' düsturuyla hareket etmektedir. Bu açıdan yaptığımız çalışmalar da kardeşliğin, merhametin, sevginin ve adaletin hakim olması içindir. İslam hayatımızın her alanını kuşatmıştır. Biz de böyle bir inancın mensupları olarak bu gece hep birlikte bu programlardayız" diye konuştu.

Program Grup Dolunay'ın ilahileri ve Siyer-i Nebi ödül töreni ile sona erdi.

(KA-SLH)



31.12.2016 22:51:02 TSI

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