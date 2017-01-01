YEREL HABERLER / ELAZIĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Elazığ'da protokol yeni yıla güvenlik güçleriyle girdi

Elazığ'da protokol yeni yıla güvenlik güçleriyle girdi



(Fotoğraflı)



Halil İbrahim Varlı - Kamil Cankılıç

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da protokol üyeleri, yeni yıla polis ve askerleri ziyaret edip onlarla çay, çorba içerek girdi.

2016 yılının son gecesinde Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Komutanı Albay Eray Özyürek, ETSO Başkanı İdris Alan, polis ve askerlerle bir araya geldi. İl Protokolü Malatya, Bingöl, Diyarbakır ve Keban yolu üzerinde bulunan uygulama noktalarındaki güvenlik güçlerini ziyaret etti. Ziyarette, görevli personelle sohbet eden protokol üyeleri, çeşitli hediyeler verirken, onlarla çay ve çorba içerek yeni yıla girdi.

2016 'nın ülke için sıkıntılı bir yıl olduğunu ifade eden Vali Murat Zorluoğlu, "Ülke tarihinde eşine az rastlanır bir ihanetle karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz'da milli irade hedef alındı ve bir darbe girişimi sergilendi. Ancak çok şükür Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve hükümetimizin koordinasyonunda vatanperver asker, polis ve kamu görevlileri, yüce milletimizin dik duruşu ile bu süreci atlattık. 2016 yılı terörle mücadelede çok büyük başarılar elde edilen bir yıl oldu. Terörle mücadelede artık terörü tasfiye etme sürecine geçtik. İnşallah 2017 yılı ülke gündeminden terörün bütünü ile ortadan kaldırıldığı bir yıl olur" dedi.

24 saat hizmet veren güvenlik güçlerini kontrol noktalarında ziyaret ettiklerini aktaran AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar ise, "Yaşadığımız süre içerisinde en önemli görevi onlar yapıyor. Onlar görevini hakkıyla yaptığı sürece, biz huzur ve güven içerisinde oluyoruz. 2016 ülkemizde ve dünya için zor oldu. Ancak bu süreç içerisinde biz ülke olarak asimetrik bir terör saldırıyla karşı karşıya kaldık. Bölgemizde istikrarsızlık yaşayan sınırımız oldu. Asker ve polisimizle bu mücadeleyi verirken içeride de terör örgütlerine karşı başarılı mücadeleler verdik" diye konuştu.

(CK-HİV-ÖZ-Y)



01.01.2017 01:37:22 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER