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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Başkan Özgökçe'den yeni yıl mesajı

01 Ocak 2017 Pazar, 11:50
Başkan Özgökçe'den yeni yıl mesajı
Başkan Özgökçe'den yeni yıl mesajı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe; 2017 yılının umutların, muhabbetin, kardeşliğin, âli duygu ve hedeflerin gerçekleşeceği bir yıl olması dileğinde bulundu.
Suriye, Irak, Filistin, Arakan, Keşmir ve Mısır gibi İslam coğrafyasında kan ve gözyaşının eksik olmadığı bir yılı geride bıraktıklarını belirten Başkan Özgökçe; 2017 yılının İslam âlemi ve tüm insanlık için kan ve gözyaşının olmadığı bir yıl olması temennisinde bulundu. Başkan Özgökçe, "Geride bıraktığımız 2016 yılı içerisinde tüm dünyada, Türkiye'de ve gerekse Van ve Tuşba bağlamında birçok önemli gelişmeler oldu. Ortadoğu'da İslam ülkelerine yapılan zulüm ve işkenceler sonrasında bölgede ciddi huzursuzluklarla karşı karşıya kaldık. Tüm İslam aleminin umudu olan Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısını hazmedemeyen dış ve iç mihraklar; devletimizin ve milletimizin demokrasisine, halkın milli iradesine tabiri caizse İslam alemine bir darbe; Haçlılar ve onların uşakları Türkiye'yi parçalamak, bölmek ve işgal planı yaptılar. Allah'a hamd-u senalar olsun ki başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm halkımız yekvücut olarak bu hunharca saldırıyı bertaraf etmiştir. Bu hain olaylarda, bombalı saldırılarda ve terörle mücadele ederken şehit olan tüm vatandaşlarımıza, asker ve polisimize Allah'tan rahmet dileriz" dedi.
Görevi devraldıkları günden bugüne neredeyse 3 yıl olduğunu dile getiren Başkan Özgökçe, "Bu zaman diliminde Van'ın ve doğunun yükselen değeri olan Tuşba'mızı tarihi, kültürel, ekolojik ve mimari açıdan yaşanır bir şehir ve marka bir kent için büyük bir şevkle tüm belediye çalışanları ve meclis üyelerimiz ile kanun ve mevzuatlar dahilinde çalıştık. Halkımızın refah ve mutluluğu için çalışmalarımız bundan böyle de aynı şevk, azim, gayret ve heyecanla devam edecektir. 2017 yılının Tuşba için çok önemli bir yıl olacağını ifade etmek istiyorum. Çünkü önümüzdeki yıl içerisinde devem eden pek çok projemizin açılışını yaparken, birçok projemizin de ilk adımlarını atacağız. Bunlar hem Tuşba hem Van, hatta bazıları Doğu Anadolu Bölgesi için ilk olacaktır. Yapımı bize ait olan ve altyapısı tamamen bitmiş tüm mahalle içi yollarımıza asfalt, kilit taşı uyguladık ve çalışmalarımızı hızlandırarak devam ettireceğiz; çünkü yol medeniyettir. Sahil Bandı Projemizin birinci etabını inşallah nisan ayında halkımızın hizmetine sunuyoruz. İskele Sahil Rekreasyon 2. Etabı için tüm çalışmalarımız hazırladık. Geleneksel Van Evleri tamamlandı ve Van evleri seyir terası ve çevre düzenlemesi mayıs ayına kadar tamamlanacaktır. Van'ın yine ilklerinden olan Van denizi sahilinde Mavi Bayraklı Plajlarımızın da açılış yılı olacaktır. Aile, gençlik, kadın ve engelli yaşam merkezleri gibi birçok önemli sosyal belediyecilik çalışmamızı da son hızla devam ettirmekteyiz. Van'da başka bir ilk olan hasta refakatçi misafirhanesinde binlerce insanımıza hizmet sunduk. Bu yıl yine Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğümüz ile hasta yakınları için refakatçi misafirhanemiz hizmet verecektir. Tuşba Belediyemizin eğitim, tarih, kültür, sağlık, sanat, spor, mimari ve diğer tüm alanlarda hemşehrilerimizin hayat standardını ileriye taşıyacak çalışmaları yoğun bir şekilde sürmektedir. Aktif, kültürel ve sosyal belediyecilik anlamında Van'ın ve doğunun yükselen değeri olan Tuşba Belediyesi, ilçemizin modern ve huzur adası olması için hizmetlerini durmaksızın devam ettirmektedir. Geçlerimiz için yaptığımız çok amaçlı spor sahaları, çim ve nizami futbol sahaları yapımına devam edeceğiz. Parklarımızı her mahallemizde arttırıp, Van'a kazandıracağımız. Kapalı semt pazarları yeni yılda hizmete sunulacaktır. Tuşba ilçemiz için devam ettirdiğimiz hizmet aşkı, yeni yılda da tüm hızıyla devam edecektir. Bu vesileyle 2017 yılınızı tüm ruhu canımızla tebrik eder, yeni yılda aileniz ve tüm sevdiklerinizle birlikte sağlık, barış, kardeşlik, mutluluk ve huzur dolu daha nice yıllar geçirmenizi Rabb-i Rahîm'imden niyaz ederim" ifadelerini kullandı.
(MSA-Y)

01.01.2017 11:54:58 TSI
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