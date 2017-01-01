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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Almanya'da dernek başkanına bıçaklı saldırı

01 Ocak 2017 Pazar, 15:40
Almanya'da dernek başkanına bıçaklı saldırı
Almanya'da dernek başkanına bıçaklı saldırı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahyalı bir dernek başkanı, Almanya'nın Bottrop şehrinde bıçaklı saldırıya uğradı.
Edinilen bilgiye göre, Almanya'da DİTİB Bottrop Merkez Camii başkanlığını yürüten İbrahim Özen, cami önünde psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen bir Türk vatandaşı tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Özen'in ameliyata alındığı öğrenildi. Yapılan müdahalenin ardından tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulan İbrahim Özen'in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. İsmi açıklanmayan şüphelinin ise yakalandığı ve Bottrop emniyetinde sorgulandığı ifade edildi.
(EFE-Y)

01.01.2017 15:43:52 TSI
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