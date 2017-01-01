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Sungurlu Belediyesi'nin ücretsiz cenaze hizmetleri takdir topluyor

- İlçede 2016 yılında 598 kişi vefat etti



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Sungurlu Belediyesi, hizmetleri ile vatandaşlardan takdir toplamaya devam ediyor. Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Pek çok çalışmamız arasında özel bir yeri bulunan ücretsiz cenaze hizmeti ve ücretsiz cenaze nakil hizmetiyle de vatandaşlarımıza zor ve acılı günlerinde yanlarında olmaya çalışıyoruz" dedi.

Sungurlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Cenaze Hizmetleri Birimi, cenaze yakınlarını, cenaze sırasında vatandaşların mezarlıklara ulaşımını sağlamak için, Minibüs ve otobüs tahsis ediyor. Bayan ve erkek gassal ile cenaze yıkama, kefenleme, araç ve nakil işlemlerini, mezar kazımı ve defin işlemlerini Sungurlu merkez ve tüm köylerine ücretsiz olarak 7/24 esasıyla sunuyor.

Cenaze hizmetlerinde çalışan personel, ilk olarak taziye evlerine giderek cenaze yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunup, Belediye tarafından hazırlanan içinde çay, şeker, gülsuyu ve lokum olan taziye paketini cenaze evine teslim ettikten sonra belediye tarafından yapılan ücretsiz hizmetlerinin dışında başka yardımcı olunabilecek bir şeyin olup olmadığı soruluyor.

"2016 yılında 598 kişi vefat etti"

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner Sosyal belediyecilik ilkemiz doğrultusunda insan odaklı hizmetlerimiz her zaman öncelikleri olduğunu söyledi. Bu ilkemiz doğrultusunda pek çok çalışmamız arasında özel bir yeri bulunan ücretsiz cenaze hizmeti ve ücretsiz cenaze nakil hizmetiyle de vatandaşlarımıza zor ve acılı günlerinde yanlarında olmaya çalışıyoruz diyen Başkan Şahiner, "Cenaze Hizmetlerimiz vatandaşımızın büyük beğenisini topluyor. Sungurlu Hemşerilerimizden aldığımız güçle daha hayırlı hizmetler sunmaya gayret edeceğiz. 2016 itibariyle bir yıl içinde 598 vatandaşımız vefat etmiştir. Cenaze Hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar Alo cenaze hattı 188 veya 3112118 telefonlarımızdan yetkililerimize ulaşabilir" dedi.

Cenaze yakınları, acılı günlerinde yanlarında olan ve böyle güzel bir hizmeti sunan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar dilediler.

(SŞ-BÖ)



01.01.2017 17:02:53 TSI

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