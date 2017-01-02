Adana'nın 3 ilçesinde elektrik kesintisi
ADANA (İHA) - Adana'nın Yüreğir, Seyhan ve Ceyhan ilçelerinde çarşamba günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Ocak Çarşamba günü, Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi Kozan Caddesi ile 2437, 2439, 2444, 2450 ve 2454 sokaklar 08:30-11:30 saatleri arasında, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi 12:30-16:30 saatleri arasında, Ceyhan ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi 08:30-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
(ELF-Y)
02.01.2017 09:54:58 TSI
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