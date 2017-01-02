02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

'Travma ve Psiko-Sosyal Eğitim Çalışması' semineri

02 Ocak 2017 Pazartesi, 10:25
'Travma ve Psiko-Sosyal Eğitim Çalışması' semineri
'Travma ve Psiko-Sosyal Eğitim Çalışması' semineri

(Fotoğraflı)

Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA)  Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Kaymakamlık tarafından rehber öğretmenler için "Travma ve Psiko-Sosyal Eğitim Çalışması'' konulu seminer düzenlendi.
İlçe Proje Ofisinin hazırlayıp sunduğu eğitim programı kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı. Açılış konuşmasını Kaymakam Fatih Kızıltoprak yaptı. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Kurban ile İlçe Proje Koordinatörü İlke Kızıltoprak da eşlik etti. 22 farklı okuldan toplam 27 rehber öğretmenin katıldığı semineri Uzman Psikolog Sevim Tarımsal yönetti.
Programda öğretmenler, grup çalışmalarıyla model sorunlar üzerinde denemeler yaptı. Her öğretmen öğrenciye yaklaşım metotlarında yeni teknikler edinerek meslek bilgisindeki ufuklarını genişletmiş oldu. Kendileri için böylesi seminer programları hazırlanarak destekleniyor olmalarından memnun kalan öğretmenler teşekkürlerini ifade etti.
Kaymakam Kızıltoprak programda yaptığı konuşmada, ''Malumunuz olduğu üzere eğitimin kalitesi sadece okulların donanımıyla olmuyor. Öğretmenlerin, velilerin ve okul yönetiminin de söz sahibi olduğu çok kırılganda olabilen bir bütünlüğün katılımıyla, öğrenci geleceğe hazırlanıyor. Müdahil olmak öğrenci adına her şeyi seçmek demek olmamalı. Onu ilgilendiren konularda en doğru, en sağlıklı ve mutlu olacağı kararı almasında saydığım bu grubun öğrenciye kararını verme sürecinde destek olması gerekir. İşte bu inançla öncelik rehber öğretmenlerimizden başlamak üzere öğretmenlerin mesleki becerilerini geliştiriyor olmalarını önemli buluyorum. Bu eğitimler de piyasa şartlarında çokta kolay satın alınabilir fiyatlarda eğitimler değil. Bu anlamda tüm rehber öğretmenlerimize bu semineri ücretsiz ve onlar için zahmetsiz sunmanın da mutluluğu içindeyim. Onların beynine ektiği öğreti tohumları için Sevim Hanım'a teşekkür ediyorum. Öğretmen arkadaşlarımın kendi okul ve meslek hayatlarında bu öğretilerle başarılarını katlayacağından eminim. Bu eğitim kaymakamlığımızın size yeni yıl hediyesi olsun" dedi.
(HLD-BA-ÖZ-Y)

02.01.2017 10:29:36 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Çerkezköy OSB'de günlük zarar 200 milyon TL
YEREL

ÇERKEZKÖY OSB'DE GÜNLÜK ZARAR 200 MİLYON TL
Süleymanpaşa Belediye Meclisi 4 Ocak Çarşamba günü toplanacak
YEREL

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE MECLİSİ 4 OCAK ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANACAK
TESKİ akredite laboratuvarları kuracak
YEREL

TESKİ AKREDİTE LABORATUVARLARI KURACAK
Donmak üzere olan kedi ve karga kurtarıldı
YEREL

DONMAK ÜZERE OLAN KEDİ VE KARGA KURTARILDI
Özel eğitimde alternatif öğrenme/öğretme teknikleri eğitimi
YEREL

ÖZEL EĞİTİMDE ALTERNATİF ÖĞRENME/ÖĞRETME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
Öğretmelere, &quot;Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eğitimi&quot; verildi
YEREL

ÖĞRETMELERE, "EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI EĞİTİMİ" VERİLDİ
Başkan Albayrak esnafın ve vatandaşın yeni yılını kutladı
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK ESNAFIN VE VATANDAŞIN YENİ YILINI KUTLADI