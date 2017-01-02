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Eskil'de belediyenin karla mücadelesi sürüyor



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray'ın Eskil İlçe Belediyesi, etkili kar yağışının ardından ilçede kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde kar yağışının etkili olduğu ilçede Eskil ilçesi adeta beyaz bir örtüyle kaplanırken, Eskil Belediyesi karların temizlenmesi için çalışma başlattı. Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Niyazi Alçay, "İnsanlarımızın en rahat şekilde kış mevsimini geçirmesi için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmakla mükellefiz ve yapacağız" dedi. Başkan Alçay, "Şehrimizin ana görüntüsünü burası oluşturuyor. Dolaysıyla biz hem ana görüş görüntüsü, hem de ana caddeyi temizleyeceğiz. Bizim insanlarımızın daha rahat bir şekilde kaldırımlarda yürüyebilmesi lazım, onun için kenardaki kar yığınları olmayacak. Bu karları temizleyelim istedik. Özellikle bütün ekipleri birleştirdik. Bu ana caddelerdeki kar yığınlarını temizlemeye başladık. Çarşı merkezindeki bütün karları temizleyeceğiz" dedi.

(YC-FM-Y)



02.01.2017 10:31:42 TSI

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