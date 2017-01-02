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Silifke'de 47 aileye 25 ton odun yardımı yapıldı



(Fotoğraflı)



Murat Şengi

MERSİN (İHA) - Silifke Belediyesi ilçe genelinde ihtiyaç sahibi 47 aileye 25 ton odun yardımı yaptı.

Her yıl 300 öğrenci ailesine nakdi yardım imkanı sağlayan Silifke Belediyesi, evde bakım hizmeti ve engelli yaşlı taşıma hizmetlerinin yanı sıra 47 aileye 25 ton odun yardımı gerçekleştirdi.

Kış mevsimi süresince 47 ihtiyaç sahibi aileye odun yardımı yaptıklarını açıklayan Başkan Turgut, "Kış sezonunda bizden talepte bulunan ve durumları tespit edilen ailelerimize 25 ton odun yardımı yaptık. Sosyal Yardım İşleri birimimizde görevli arkadaşlar, bu ailelerle ilgili gerekli incelemelerini ve çalışmalarını yapıyorlar. İmkanlarımız ölçüsünde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Böylece ırmak kenarları, parklar ve şehir içinde temizliği yapılan, ağaç budanması ve benzeri çalışmalarda elde edilen odunları da en faydalı şekilde değerlendirmiş oluyoruz" dedi.

Soğuk geçen bu kış günlerinde kendilerine yakacak yardımında bulunan Silifke Belediyesine teşekkür eden ihtiyaç sahibi aileler, "Havalar çok soğuk ve yakacak konusunda büyük zorluk çekiyoruz. Devletimizin her yıl verdiği kömür bu yıl çok gecikti. Hava şartları çok kötü gidiyor. Bir gün yağmur bir gün kar yağıyor. Böyle bir zamanda bir nebzede olsa imdadımıza yetişen ve yardımlarını esirgemeyen belediyemize ve başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

(MŞN-Y)



02.01.2017 11:24:27 TSI

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