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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Öğretmenlere 'meslek etiği' kursu

02 Ocak 2017 Pazartesi, 12:49
Öğretmenlere 'meslek etiği' kursu
Öğretmenlere 'meslek etiği' kursu

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nce okul idarecisi ve öğretmenlere yönelik 'meslek etiği' kursu düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdür Vekili Mehmet Ali Özdemir tarafından verilen okul idarecisi ve isteyen öğretmenlere yönelik 'meslek etiği' kursuna yaklaşık 40 kursiyer katıldı. Kurs süresince kursiyerlere; 'Etik Kavramı, Mesleki Etik, İş Yerinde Etik Ortam Sağlamak ve İş Yaşamında Protokol ve Görgü Kuralları' konularında eğitim verildi.
4 gün süren kurs sonunda kursiyerlere belgeleri verildi.(MA-EFE)

02.01.2017 12:54:01 TSI
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