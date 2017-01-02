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Ekiz Basketbol'un altyapı takımı yeni yılı kutladı



(Fotoğraflı)



Servet Vural

İZMİR (İHA) - İzmir'in Foça ilçesindeki Ekiz Basketbol'un alt yapı oyuncuları, yeni yıl için renkli bir kutlama yaptı.

Foça ilçesindeki Ekiz Basketbol'un alt yapı oyuncuları, yılbaşı programında bir araya geldi. Oyunculara ilk sürprizi kulüp başkanı Hamdi Ekiz yaptı. Başkan Ekiz, oyunculara hediyelerini vererek yeni yıllarına kutladı. Daha sonra takım oyuncuları da başkan için aldıkları hediyeleri verdi. Oyuncular ve kulüp yöneticileri daha sonrada hep birlikte kutlama pasta kesti.

(SV-HG-Y)



02.01.2017 13:07:16 TSI

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