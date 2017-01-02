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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Kaymakam Alibeyoğlu, Aile Destek Merkezini ziyaret etti

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:11
Kaymakam Alibeyoğlu, Aile Destek Merkezini ziyaret etti
Kaymakam Alibeyoğlu, Aile Destek Merkezini ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Gürkan Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ufuk Özen Alibeyoğlu, Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti.
Güroymak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde faaliyette bulunan Aile Destek Merkezindeki kursiyerlerle sohbet eden Kaymakam Alibeyoğlu, "Bu merkezlere olan desteklerimiz her zaman devam edecektir. Aile Destek Merkezlerinin bölge kadınları için de faydalı olacağına inanıyorum. Boş zamanlarını evde geçiren bayanlarımız, başta okuma yazma kursları ve diğer el beceri ve mesleki kurslara katılarak hem kendilerini geliştirecekleri gibi sosyal çevre edineceklerdir. Kurslara katılarak, büyük bir emek ve sabır gösteren tüm kursiyerlerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi.
Aile Destek Merkezinde kurs verilen bütün sınıfları dolaşan Kaymakam ve Belediye Başkanı Alibeyoğlu, ihtiyaç ve eksikleri tespit ederek, tamamlanması konusunda talimat verdi. Güroymak Aile Destek Merkezi'nde toplam 75 bayan kursiyere çeşitli kurslar verilmektedir.
(GO-ŞAK-Y)

02.01.2017 13:14:40 TSI
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