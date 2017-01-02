YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaymakam Alibeyoğlu, Aile Destek Merkezini ziyaret etti

Kaymakam Alibeyoğlu, Aile Destek Merkezini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Gürkan Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ufuk Özen Alibeyoğlu, Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti.

Güroymak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde faaliyette bulunan Aile Destek Merkezindeki kursiyerlerle sohbet eden Kaymakam Alibeyoğlu, "Bu merkezlere olan desteklerimiz her zaman devam edecektir. Aile Destek Merkezlerinin bölge kadınları için de faydalı olacağına inanıyorum. Boş zamanlarını evde geçiren bayanlarımız, başta okuma yazma kursları ve diğer el beceri ve mesleki kurslara katılarak hem kendilerini geliştirecekleri gibi sosyal çevre edineceklerdir. Kurslara katılarak, büyük bir emek ve sabır gösteren tüm kursiyerlerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Aile Destek Merkezinde kurs verilen bütün sınıfları dolaşan Kaymakam ve Belediye Başkanı Alibeyoğlu, ihtiyaç ve eksikleri tespit ederek, tamamlanması konusunda talimat verdi. Güroymak Aile Destek Merkezi'nde toplam 75 bayan kursiyere çeşitli kurslar verilmektedir.

(GO-ŞAK-Y)



02.01.2017 13:14:40 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER