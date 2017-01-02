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YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi lise öğrencilerini ağırladı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:11
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi lise öğrencilerini ağırladı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi lise öğrencilerini ağırladı

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Doğubayazıt Dr. Reşat Erden Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı.
Üniversiteyi tanımak amacıyla öğretmenleri ile birlikte üniversiteyi ziyaret eden öğrenciler, hedefledikleri fakülteleri ve üniversitenin sosyal yaşam alanlarını gezerek bilgi aldılar. Üniversite görevlileri tarafından rehberlik edilen öğrenciler, merkezi yerleşkede bulunan Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı, 15 Temmuz Şehitleri Çok Amaçlı Spor Salonu, Kültür ve Kongre Merkezi ile sosyal yaşam alanlarını gezerek bilgi edindiler. Üniversiteyi yakından tanıma imkânı bulan öğrenciler hedeflerine uygun bir üniversitenin şehirlerinde olmasından dolayı mutluluklarını dile getirdiler. Merkezi Yemekhane ve Kafeteryada üniversite öğrencileriyle birlikte öğlen yemeği yiyen öğrenciler sosyal yaşam alanlarında keyifli dakikalar geçirdiler.
(AG-ŞAK-Y)

02.01.2017 13:15:26 TSI
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