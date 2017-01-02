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YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
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Maltepe Belediye Meclisi Ortaköy saldırısını kınadı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:29
Maltepe Belediye Meclisi Ortaköy saldırısını kınadı
Maltepe Belediye Meclisi Ortaköy saldırısını kınadı

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - 2017 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştiren Maltepe Belediye Meclisi, yeni yılın ilk saatlerinde yaşanan ve 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısını kınadı.
Maltepe Belediye Meclisi, 2017 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya yeni yılın ilk saatlerinde yaşanan terör saldırısı damgasını vurdu. CHP ve AK Parti grupları saldırıyı kınadı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da, "2016 yılı acı olaylarla geçmişti. Yeni yılda bunların yaşanmamasını dilerken, İstanbul Ortaköy'deki bir gece kulübüne yapılan saldırıyla, yüreklerimiz dağlandı. Yeni yıla merhaba demek isteyen insanlara, görev yapan polisimize ve çalışanlara karşı böylesi acı bir saldırıyla karşılaştık. Maltepe Belediye Meclisi adına, yaşamını yitirenlerin anısı önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.
Meclis toplantısında, aralık ayında yapılan çalışmalara dair bir bilgilendirme yapan Başkan Kılıç, Gülsuyu ve Gülensu planlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kabul edildiğini hatırlatarak, "Plan notları uzmanlar tarafından ele alınıyor. Plan notlarını vatandaşlarımızla görüşüp, son şeklini verip meclisimize getireceğiz. Mahalle halkıyla birlikte, meclis üyelerimizin katkılarını rica edeceğiz. Çalışmalarımız kısa sürede başlayacak" diye konuştu.
Başıbüyük İçin Müjde Verdi
Başkan Kılıç, Başıbüyük planlarının da Şubat veya Mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündemine gelmesinin öngörüldüğünü belirtti. Sosyal Güvenlik Kurumu Maltepe Şehit Erol Olçok Kampüsü'nün açılışı nedeniyle 2016'nın son günlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve bakanları Maltepe'de ağırladıklarını ifade eden Kılıç, "Açılışı yapılan kampüs, Kartal Adliyesi'nden sonra Anadolu yakasında en büyük kamu hizmet binası olarak, halkın hizmetine açıldı. Komşu ilçelere de hizmet verecek olan bu kampüsün vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ederim" dedi.
Seçimler Yapıldı
Yazı İşleri Müdürlüğü'nün, belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu oluşturulması ve komisyona üye seçilmesi için gizli oylama yöntemiyle seçim yapıldı. 35 oyun kullanıldığı oylamada Denetim Komisyonu'na Özgür Aksoy, Yasemin Boyraz ve Mahmut Yurduseven seçildi. Meclis'te, Gayrimenkul Satış Komisyonu'na üye seçimi de yapıldı. Açık oylamayla yapılan seçimde asil üyeliğe Deniz Erzincan, yedek üyeliğe Mehmet Ayvataş seçildi.
(HK-ÖK-Y)

02.01.2017 13:33:11 TSI
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Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, saldırı haberinin ardından, Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı. Olaydan büyük üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gelişmeleri yakından takip ettiği, can kayıpları ve yaralıların durumu hakkında da bilgi aldığı kaydedildi.
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CUMHURBAŞKANLIĞI KAYNAKLARI, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN, SALDIRI HABERİNİN ARDINDAN, BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM, İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN VE İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI İRFAN FİDAN İLE TELEFON GÖRÜŞMELERİ YAPTIĞINI AÇIKLADI. OLAYDAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN, GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP ETTİĞİ, CAN KAYIPLARI VE YARALILARIN DURUMU HAKKINDA DA BİLGİ ALDIĞI KAYDEDİLDİ.

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