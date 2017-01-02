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Cezaevi Firarisi Uygulama Noktasında Yakalandı



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Aydın'da cezaevinden firar eden bir şahıs uygulama noktasında yakalandı. Gözaltına alınan şahıs firar ettiği cezaevine teslim edildi.

Aydın Yarı Acık Cezaevi'nden firar eden F.K. isimli bir şahsın İncirliova'dan Aydın istikametine gittiği yönünde ihbar alan polis ekipleri operasyon başlattı. Polis ekipleri, İzmir-Aydın girişindeki uygulama noktasında kontrol ettikleri bir araçta cezaevi firarisi olan F.K. isimli şahsı yakaladı. Şahıs ifadesinin alınmasının ardından cezaevine teslim edildi.

(İK)



02.01.2017 14:18:54 TSI

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