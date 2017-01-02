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Milletvekili Baloğlu'ndan Ilgın Belediyesine ziyaret



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan'ı ziyaret etti.

AK Parti Ilgın İlçe Başkanı Ali Erten'in de hazır bulunduğu ziyarette Mustafa Baloğlu, Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan'dan belediye olarak yaptıkları çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Ilgın'ın önümüzdeki dönem yatırım ve projeleri ile ilçenin sorunlarının da konuşulduğu ziyarette AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, "14 yıldır Konya, AK Parti iktidarlarıyla hayati değerde birçok önemli yatırım aldı. Önümüzdeki dönemde de bu yatırım ve projelerimiz devam edecek. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda ve daha birçok alanda şehrimiz kaydettiği ilerlemelerle ülkemizin yükselen bir yıldızı haline geldi. Yeni yerel yönetimler yasası ile birlikte ilçelerimiz de aynı şekilde hizmet alıyor ve gelişiyorlar" dedi.

(AH-Y)



02.01.2017 14:50:05 TSI

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