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Yeni kimlik kartına ilk başvuruyu kaymakam yaptı



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde yeni kimlik kartı için ilk başvuruyu Kaymakam Orhan Aktürk yaptı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) projesi kapsamında yeni kimlik kartlarının dağıtımına başlandı. İlçe Kaymakamı Orhan Aktürk, Nüfus Müdürlüğü'ne giderek yeni kimlik kartı için başvuruda bulundu. Kaymakam Aktürk, vatandaşların rahatlıkla taşımasına ve kullanmasına imkan verecek olan kartların uluslararası standartlara uygun bir şekilde tasarlanan akıllı kartlar olduğunu belirterek, kartın taklit edilemez olduğunu kaydetti.

(MŞY-MP-Y)



02.01.2017 15:09:19 TSI

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