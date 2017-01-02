02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yeni kimlik kartına ilk başvuruyu kaymakam yaptı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 15:06
Yeni kimlik kartına ilk başvuruyu kaymakam yaptı
Yeni kimlik kartına ilk başvuruyu kaymakam yaptı

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde yeni kimlik kartı için ilk başvuruyu Kaymakam Orhan Aktürk yaptı.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) projesi kapsamında yeni kimlik kartlarının dağıtımına başlandı. İlçe Kaymakamı Orhan Aktürk, Nüfus Müdürlüğü'ne giderek yeni kimlik kartı için başvuruda bulundu. Kaymakam Aktürk, vatandaşların rahatlıkla taşımasına ve kullanmasına imkan verecek olan kartların uluslararası standartlara uygun bir şekilde tasarlanan akıllı kartlar olduğunu belirterek, kartın taklit edilemez olduğunu kaydetti.
(MŞY-MP-Y)

02.01.2017 15:09:19 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

'Cazibe merkezleri programı' Batman'da tanıtıldı
YEREL

'CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI' BATMAN'DA TANITILDI
Batman Barosu, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı
YEREL

BATMAN BAROSU, İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINI KINADI
Sason'da yol temizleme çalışmaları devam ediyor
YEREL

SASON'DA YOL TEMİZLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
KHK gereği görevlendirme yapılan belediyeler
YEREL

KHK GEREĞİ GÖREVLENDİRME YAPILAN BELEDİYELER

Batman'da terör operasyonu
YEREL

BATMAN'DA TERÖR OPERASYONU
Batman'da yılın ilk bebeği dünyaya geldi
YEREL

BATMAN'DA YILIN İLK BEBEĞİ DÜNYAYA GELDİ