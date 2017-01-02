02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sarıkamış şehitleri 102'nci yılında yad edildi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 16:00
Sarıkamış şehitleri 102'nci yılında yad edildi

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Esenyurt Sarıkamışlılar Derneği, 102 yıl önce vatan uğruna Sarıkamış'ta şehit olan 90 bin şehidi minnetle yad etti.
Sarıkamış şehitleri, Sarıkamış Harekatı'nın 102'inci yıl dönümünde Esenyurt'ta düzenlenen programda anıldı. Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşen Sarıkamış Şehitlerini anma programına Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Şenay Değer, MHP Esenyurt İlçe Başkanı Halil Kaval, Belediye Başkan Yardımcıları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Tüm şehitlerimize selam olsun"
Esenyurt Sarıkamışlılar Dernek Başkanı Cemalettin Solmaz, "Bu vatan için canını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu güzel vatanı bizlere bırakan tüm şehitlerimize selam olsun. Programımıza katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi. Solmaz'ın konuşmasının ardından Sarıkamış şehitlerini anlatan ve 15 Temmuz darbe girişimini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

"Ecdadına söven başka millet yoktur"
Sarıkamış şehitlerini anma programında konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, "Bugün Sarıkamış şehitlerimizi bir kez dana anıyoruz. O günlerden bir kez daha ders çıkarmamız gerekiyor. Bizim geçmişten ders almamız gerekiyor. Ecdadına söven ecdadını kötüleyen başka bir millet yoktur. İngiltere'de kraliçenin 4 veya 5 kuşak öncesine sövemezsiniz. Hemen size işkence ederler. Bizim tarihimizi Ermeni bir tarihçiye yazdırdılar. Bizim şanlı tarihimizin gerçeklerine ulaşmamızdan korkuyorlar. Bizim eski, güçlü dönemlere ulaşmamızdan korkuyorlar. Bizim Suriye'ye, Kudüs'e, Halep'e, Musul'a inmemiz lazım. Oralarda bizim tarihimiz yatıyor. Sınırımızın olduğu ülkede olmamızı istemeyenler 10 bin 15 bin kilometre öteden geliyorlar. Ama bizim bu ecdat topraklarımızda bulunmamızdan rahatsızlık duyuyorlar. Bir kez daha Sarıkamış şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Türkiye Müslümanlarının Kürt'ü ile Türk'ü ile Laz'ı ile Çerkez'i ile Sünni'si ile Alevi'si ile yükü ağırdır" dedi.

"15 Temmuzda gerekli cevabı verdik"
Başkan Kadıoğlu'nun ardından kürsüye çıkan Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci, "Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmamamız lazım. Birlik ve beraberliğimizi her daim korumalıyız. Sarıkamış'ta 60 bini donarak olmak üzere toplamda 90 bin vatan evladı şehit olmuştur. Geçmişte vatanımızda gözü olanlara nasıl ki atalarımız gerekli cevabı vermişse biz torunları da 15 Temmuzda aynı cevabı verdik" dedi.
Konuşmaların ardından Esenyurt Halk Eğitim Merkezi öğrencileri seslendirdikleri Sarıkamış türküleri ile katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Türkülerin ardından Sarıkamış şehitlerine ve diğer tüm şehitlerimize ruhuna dualar edildi.
(HK-ÖZ-Y)

02.01.2017 16:04:00 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Büyükçekmece Belediyesi 2017 yılını &quot;Sevgi ve Barış Yılı&quot; ilan etti
YEREL

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2017 YILINI "SEVGİ VE BARIŞ YILI" İLAN ETTİ
Maltepe Belediye Meclisi Ortaköy saldırısını kınadı
YEREL

MALTEPE BELEDİYE MECLİSİ ORTAKÖY SALDIRISINI KINADI
Sık sık gözlük değiştiriyorsanız dikkat
YEREL

SIK SIK GÖZLÜK DEĞİŞTİRİYORSANIZ DİKKAT
15 Temmuz tüm yönleriyle Esenler'de konuşuldu
YEREL

15 TEMMUZ TÜM YÖNLERİYLE ESENLER'DE KONUŞULDU
Başkan Kılıç'tan 2017 yılında birlik mesajı
YEREL

BAŞKAN KILIÇ'TAN 2017 YILINDA BİRLİK MESAJI
Beyoğlu'nda sokak hayvanları aç kalmayacak
YEREL

BEYOĞLU'NDA SOKAK HAYVANLARI AÇ KALMAYACAK
İçişleri Bakanı Soylu: &quot;Bugün 01.15 sıralarında gerçekleşen bir terör saldırısı. Şu anda 69 kişi hastanelerde tedavi görüyor, 4'ü ağır olarak bize bildirildi.&quot;
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: "BUGÜN 01.15 SIRALARINDA GERÇEKLEŞEN BİR TERÖR SALDIRISI. ŞU ANDA 69 KİŞİ HASTANELERDE TEDAVİ GÖRÜYOR, 4'Ü AĞIR OLARAK BİZE BİLDİRİLDİ."
İçişleri Bakanı Soylu, saldırıda hayatını kaybedenlerden 21'inin kimliğinin belirlenemediğini belirterek, &quot;Henüz 18'inin kimliğiyle ilgili tespit çalışmaları devam ediyor. 16'sı yabancı uyruklu, 5'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı.&quot;
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLERDEN 21'İNİN KİMLİĞİNİN BELİRLENEMEDİĞİNİ BELİRTEREK, "HENÜZ 18'İNİN KİMLİĞİYLE İLGİLİ TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. 16'SI YABANCI UYRUKLU, 5'İ TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI."
İçişleri Bakanı Soylu: &quot;39 insanımız hayatını kaybetti&quot;
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: "39 İNSANIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"
İstanbul'daki terör saldırısı
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI
İstanbul'daki terör saldırısı
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI
İstanbul'daki terör saldırısı
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI
Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, saldırı haberinin ardından, Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı. Olaydan büyük üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gelişmeleri yakından takip ettiği, can kayıpları ve yaralıların durumu hakkında da bilgi aldığı kaydedildi.
YEREL

CUMHURBAŞKANLIĞI KAYNAKLARI, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN, SALDIRI HABERİNİN ARDINDAN, BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM, İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN VE İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI İRFAN FİDAN İLE TELEFON GÖRÜŞMELERİ YAPTIĞINI AÇIKLADI. OLAYDAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN, GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP ETTİĞİ, CAN KAYIPLARI VE YARALILARIN DURUMU HAKKINDA DA BİLGİ ALDIĞI KAYDEDİLDİ.

İstanbul Valisi Şahin: &quot;Bu bir terör saldırısıdır. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre en az 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bunların bir tanesi polis memuru, yine en az 40 yaralımız var hastanelerde...&quot;
YEREL

İSTANBUL VALİSİ ŞAHİN: "BU BİR TERÖR SALDIRISIDIR. ŞU ANA KADAR YAPILAN TESPİTLERE GÖRE EN AZ 35 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETMİŞTİR. BUNLARIN BİR TANESİ POLİS MEMURU, YİNE EN AZ 40 YARALIMIZ VAR HASTANELERDE..."

Gece kulübüne silahlı saldırı olayı
YEREL

GECE KULÜBÜNE SİLAHLI SALDIRI OLAYI
Gece kulübüne silahlı saldırı
YEREL

GECE KULÜBÜNE SİLAHLI SALDIRI