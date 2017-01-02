YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 87 yıllık sorun tarih oluyor

87 yıllık sorun tarih oluyor



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinin 1930'lu yıllarda 18 bin nüfusa göre inşa edilen, geçici onarım ve eklemelerle günümüze kadar getirilen ancak artan nüfus yoğunluğu nedeniyle ihtiyaca cevap veremez hale gelen alt yapısı sil baştan yenileniyor.

Bu konuda kararlı olan Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü, alt yapıyı yeniden inşa etmek için şehri adeta şantiyeye çevirdi. 143 personel, 17 noktada 97 araçla Altınordu ilçesinde 103 km'lik altyapı çalışması için seferber oldu.

Ordu'nun nüfus yoğunluğu en fazla ilçelerinden olan Altınordu'da, 2016 yılı Mayıs ayında başlatılan alt yapı yatırım inşaatı, şehrin muhtelif noktalarında hızlı bir şekilde devam ediyor. Özellikle araç ve yaya trafiğinin yoğun seyrettiği bölgelerde artan altyapı çalışmaları titizlikle sürdürülürken, kazı ve imalatların bu yılın sonunda bitirilmesi hedefleniyor.



"Altınordu tehdit altındaydı"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu'da devam eden altyapı çalışmaları kapsamında 54 km içme suyu ve kanalizasyon hattının döşendiğini söyledi. Yılmaz, "Göreve gelir gelmez, Altınordu ilçemizde büyük bir sorun olan altyapıyla ilgili planlamamızı yaptık. İlçe merkezinde zamanında 18 bin nüfusa göre planlanan altyapı, 200 bine yakın nüfusa hizmet verdiği için ihtiyaca cevap verememekte, sağanak yağışlarda Altınordu ilçe merkezi sel ve su baskınlarına karşı tehdit altındaydı. Ekiplerimiz, şu anda 17 farklı bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Tam 40 milyon TL'lik devasa bir proje. 2016 yılı hedefimizi başarıyla tamamladık. İnşallah en kısa zamanda altyapı çalışmalarımızı bitireceğiz. Hemşehrilerimize gösterdikleri anlayış ve sabırdan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

(MAK-SLH-Y)



02.01.2017 16:31:28 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER