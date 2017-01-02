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YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
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Arka Sokakların 'Komiser Ali'si' yeni yıla Sarıkamış'ta girdi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 16:55
Arka Sokakların 'Komiser Ali'si' yeni yıla Sarıkamış'ta girdi
Arka Sokakların 'Komiser Ali'si' yeni yıla Sarıkamış'ta girdi

(Fotoğraflı)

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Arka Sokaklar Dizisi'nde 'Komiser Ali' karakterini gerçekleştiren ünlü oyuncu Alp Korkmaz yeni yıla Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nde girdi.
SnowFlake Dağ Oteli'nde ise Yeni yılda farklı bir heyecan yaşandı. Arka Sokaklar Dizisinde 'Ali' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Alp Korkmaz, SnowFlake Dağ Otel'nde yeni yıla girdi.
Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'ni tercih eden Alp Korkmaz, bir anda vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılandı. Sarıkamış'ı ve Kars'ı çok beğendiğini ifade eden ünlü sanatçı Sarıkamış'a tatil için geleceğini belirtti.
Sarıkamış'a ilk kez gelen ünlü oyuncu Alp Korkmaz, Sarıkamış'ta kayak yapmanın tadını doyasıya çıkarttı. Yaklaşık iki gün Sarıkamış'ta kalan Alp Korkmaz, Kars'tan ayrıldı.
(IÇ-AT-Y)

02.01.2017 16:57:11 TSI
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