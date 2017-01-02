03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tüp patladı, bir kişi hafif yaralandı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 17:40
Tüp patladı, bir kişi hafif yaralandı

İZMİR (İHA) - İzmir'in Konak ilçesinde, bir dernekte tüp patlarken olayda bir kişinin hafifi yaralandığı öğrenildi.

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında, Basmane semti Bozkurt Caddesi üzerindeki bir iş hanında bulunana Elazığlılar Derneği'nde meydana geldi. Dernekte 74 yaşındaki Nurettin Ülker, çay demlediği sırada tüp patladı. Ülker, patlama ile ellerinden hafif yaralanırken derneğin camları kırıldı. Hafif yaralı Nurettin Ülker, ambulans ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken durumunun iyi olduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre, tüpün gaz sıkışmasından dolayı patladığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
(AŞ-CA)

02.01.2017 17:45:17 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Sağlık-Sen'den teröre karşı açıklama
YEREL

SAĞLIK-SEN'DEN TERÖRE KARŞI AÇIKLAMA
Ekiz Basketbol'un altyapı takımı yeni yılı kutladı
YEREL

EKİZ BASKETBOL'UN ALTYAPI TAKIMI YENİ YILI KUTLADI
Bornova'da yollar yenileniyor, ulaşım rahatlıyor
YEREL

BORNOVA'DA YOLLAR YENİLENİYOR, ULAŞIM RAHATLIYOR
Karşıyaka'ya 25 milyonluk yatırım
YEREL

KARŞIYAKA'YA 25 MİLYONLUK YATIRIM
Başkan Soylu'dan mağdur ailelere destek
YEREL

BAŞKAN SOYLU'DAN MAĞDUR AİLELERE DESTEK
Seçim sandıkları, kedi evi oldu
YEREL

SEÇİM SANDIKLARI, KEDİ EVİ OLDU