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KBÜ'ye ait tarihi taş binanın restorasyonu devam ediyor



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Safranbolu'nun en güzel mimari örneklerinden biri olarak kabul edilen Karabük Üniversitesi'ne ait tarihi taş binanın restorasyon çalışmaları sürüyor.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kürtül ve Genel Sekreter vekili Doç. Dr. Mücahit Coşkun ile birlikte restorasyonu devam eden tarihi taş binada incelemelerde bulundu.

Restorasyonuna başlanan ve 2 bin metrekarelik açık alan üzerinde 848 metre kare kapalı alana sahip binanın yakın zamanda tamamlanarak faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

(YE-YE-Y)



02.01.2017 17:51:32 TSI

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