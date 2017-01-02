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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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112 ekipleri 2016 yılında 46 bin 742 vakaya müdahale etti

02 Ocak 2017 Pazartesi, 18:05
112 ekipleri 2016 yılında 46 bin 742 vakaya müdahale etti
112 ekipleri 2016 yılında 46 bin 742 vakaya müdahale etti

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne 2016 yılında gelen 624 bin 74 ihbarın sadece 46 bin 742'si gerçek çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezi, 2016 yılında asılsız ihbar telefonlarına maruz kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 2016 yılında 624 bin 816 kişi arayarak ihbarda bulundu. Yapılan bu ihbarlardan sadece 46 bin 742'si gerçek çıkarken, 578 bin 74'ü asılsız çıktı.
Asılsız ihbarlardan dolayı telefonların meşgul edilmesi ve iş gücü kaybı yaşanmasından dolayı hem vatandaşlar, hem de sağlık çalışanları mağdur ediliyor.
2016 yılı içerisinde 112 sağlık ekipleri, 2 bin 620 trafik kazası, 94 iş kazası, 49 yangın, 419 yaralama, 159 intihar ve medikal vakalarla birlikte toplam 46 bin 742 olaya müdahale etti.
(CK-BRN-Y)

02.01.2017 18:09:29 TSI
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