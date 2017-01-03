rzincan KYK'dan Halep'e 28 ton gıda yardımı

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Erzincan KYK'dan Halep'e 28 ton gıda yardımı



(Fotoğraflı)



Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - KYK Genel Müdürlüğü'nün başlattığı "Halep Bizimledir" yardım kampanyası Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı 81 il müdürlüğünde ve Kıbrıs'taki tüm yurtlarda barınan 560 bin öğrenciyle birlikte devam ediyor.

Yardım kampanyası Erzincan KYK İl Müdürlüğü ve bağlı yurt müdürlüklerinde yoğun bir destek görüyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, "Çıktığımız yolda Erzincanlı hayırsever işadamlarının, küçük esnafın ve gönlü zengin vatandaşlarımızın bizleri yalnız bırakmamış olmasından büyük bir gurur ve onur duyuyoruz. Özellikle de harçlıklarından feragat ederek küçük de olsa çorbada tuzum olsun diyen öğrencilerimizin canla başla yardımda bulunma istek ve hevesleri bizi ziyadesiyle sevindirmiştir." diye konuştu.

Kampanyaya yardımda bulunan Kargın halkı ve Kargın Belediyesi'nin bir TIR dolusu patates ve undan oluşan 27,5 tonluk yardım malzemesi Tercan Kaymakamı Kürşad Karaca, Kargın Belediye Başkanı Ramiz Aydın ve KYK İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek'in katıldığı programla teslim alındı.

Yapılan yardım ile ilgili olarak konuşan Tercan Kaymakamı Kürşad Karaca, "her insan gibi milletlerin de bir kaderi vardır. Millet olarak bizim kaderimiz mazlum ve muhtacın yanında olarak, Dünyaya nizam vermektir. Bu güzel davranışları nedeniyle Kargın Belediyesine, Kargın halkına minnettarım, buna vesile olan KYK İl Müdürlüğü'ne de teşekkürlerini ifade ediyorum." Diye konuştu.

Kargın halkının yardımseverliğinden ötürü duygulandığını dile getiren Kargın Belediye Başkanı Ramiz Aydın, bu yardıma vesile olan KYK İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Tüm Türkiye ve Kıbrıs'taki KYK yurtlarında başlatılan yardım kampanyasına yetiştirdikleri patates ve satın aldıkları un ile destek veren Kargın Belediyesi ve Kargın halkına yardımları için teşekkür eden KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, "Bizim gençlerimize öğretmek istediğimiz yardımlaşma hasleti sizlerin zaten hamurunda var. Mazlumun yanında olma refleksiniz bizi duygulandırmıştır. Bakanlığım, Genel Müdürlüğüm ve şahsım adına hepinize bu anlamlı yardımlarınız için teşekkür ederim" diye konuştu.

Düzenlenen uğurlama programında yapılan konuşmaların ardından yüklenen 27,5 ton yardım dualarla KYK Erzincan İl Müdürlüğü'ne uğurlandı.

(AA-AA-Y)



03.01.2017 09:00:12 TSI

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