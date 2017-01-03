Buharkent'te ev tipi zeytin yapma ve tatlandırma sergisi
(Fotoğraflı)
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Buharkent ilçesinde ev hanımlarına yönelik olarak düzenlenen "Ev Tipi Zeytin Yapma ve Tatlandırma" kursunda üretilen ürünler beğeniye sunuldu.
Buharkent Ziraat Odası, Buharkent İlçe Tarım Müdürlüğü ve Buharkent Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen "Ev Tipi Zeytin Yapma ve Tatlandırma" kursuna katılan kursiyerlerin hazırladığı ürünler düzenlenen sergiyle beğeniye sunuldu. Buharkent Belediye Nikah Salonunda düzenlenen sergide Ev Tipi Zeytin Yapma ve Tatlandırma kursuna katılan kursiyerler kendi hazırladıkları zeytin ürünlerini görücüye çıkardı.
Sergiye katılan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, sergiyi ilgi ile gezerken kursiyerlerden ürünlerle ilgili bilgi aldı. Başkan Erol, kursun yapılmasında emeği geçen kurumlara, kursiyerlere ve katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.
(OD-MB-Y)
03.01.2017 09:35:54 TSI
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