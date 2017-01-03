YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Buharkent'te ev tipi zeytin yapma ve tatlandırma sergisi

Buharkent'te ev tipi zeytin yapma ve tatlandırma sergisi



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Aydın'ın Buharkent ilçesinde ev hanımlarına yönelik olarak düzenlenen "Ev Tipi Zeytin Yapma ve Tatlandırma" kursunda üretilen ürünler beğeniye sunuldu.

Buharkent Ziraat Odası, Buharkent İlçe Tarım Müdürlüğü ve Buharkent Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen "Ev Tipi Zeytin Yapma ve Tatlandırma" kursuna katılan kursiyerlerin hazırladığı ürünler düzenlenen sergiyle beğeniye sunuldu. Buharkent Belediye Nikah Salonunda düzenlenen sergide Ev Tipi Zeytin Yapma ve Tatlandırma kursuna katılan kursiyerler kendi hazırladıkları zeytin ürünlerini görücüye çıkardı.

Sergiye katılan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, sergiyi ilgi ile gezerken kursiyerlerden ürünlerle ilgili bilgi aldı. Başkan Erol, kursun yapılmasında emeği geçen kurumlara, kursiyerlere ve katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

(OD-MB-Y)



03.01.2017 09:35:54 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER