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YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
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Şiir kaligrafiyle Maltepe'de buluştu

03 Ocak 2017 Salı, 09:42
Şiir kaligrafiyle Maltepe'de buluştu
Şiir kaligrafiyle Maltepe'de buluştu

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Maltepe Belediyesinin 2017 yılı kültür-sanat etkinlikleri, "Harflerin Büyüsü" isimli serginin açılışıyla başladı.
Kaligrafi sanatçısı Osman Kartaler'in, kaligrafi sanatının inceliklerine yer verdiği "Harflerin Büyüsü" isimli sergisi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinde açıldı. Sergide Cumhuriyet dönemine damga vuran, aralarında Orhan Veli Kanık, Yahya Kemal Beyatlı, Ahmed Arif ve Nazım Hikmet'in şiirleri kaligrafi sanatıyla buluştu.
Sanatçının şiir ve kaligrafi konseptli sergisinde, "İkinci Yeniler" akımı öncülerinden Cemal Süreya, Turgut Uyar, İlhan Berk, Edip Cansever, Ece Ayhan, Sezai Karakoç, Ülkü Tamer'in şiirleri de, kaligrafiyle sanatseverlerin karşısına çıktı. Sergide Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun, modern dünya edebiyatının ünlü yazarlarından Franz Kafka'nın sözleri de, kaligrafiyle buluştu. Osman Kartaler'in sergisi, 7 Ocak'a kadar Galeri Maltepe'de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.
(HK-MK-Y)

03.01.2017 09:46:05 TSI
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