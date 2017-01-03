YEREL HABERLER / İZMİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Atık pillere sinema bileti ödülü

Atık pillere sinema bileti ödülü

- Bornova'da atık pil rekoru

- Bornova Belediyesi ve üniversite öğrencilerinden örnek proje



(Fotoğraflı - Görüntülü)



İZMİR (İHA) - Bornova Belediyesi'nin Ege Üniversitesi öğrencileri işbirliği ile gerçekleştirilen "Piller Kutuya Çocuklar Sinemaya" kampanyası kapsamında, atık pil toplayan çocuklara animasyon sinema bileti hediye edildi.



Bornova Belediyesi'nin Ege Üniversitesi öğrencileri işbirliği ile gerçekleştirdiği "Piller Kutuya Çocuklar Sinemaya" kampanyası devam ediyor. Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP), CineMaximum Forum Şube ve Batı Sineması'nın desteğiyle düzenlenen kampanya kapsamında bu güne kadar 300 kilo pil toplandı. Kampanyada toplanan piller karşılığında ise Bornova'da yaşayan dar gelirli ailelerin çocukları sinemaya götürülüyor. İlk olarak geçtiğimiz günlerde 50 çocuk animasyon filmi olan Şarkını Söyle'yi izleme şansı buldu. Bornova Belediyesi atık piller konusunda da İzmir'de birinci oldu. Haziran ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlemiş olduğu 19. Atık Pil Toplama Kampanyası'nda Bornova Belediyesi, 6 bin 410 kilo pil topladı.



Vatandaşlar bilgilendiriliyor

Bornova'da hizmet veren Dost Kart üyesi esnaf ve Büyükpark içinde bulunan Bornova Gençlik Merkezi içinde açılan stant vasıtasıyla atık pilleri toplayan öğrenciler vatandaşları çevre konusunda da duyarlı olmaya davet ediyor. Atık piller hakkında broşür dağıtarak vatandaşlara çevreye verdikleri zararı da anlatıyor. İlk aşaması ocak ayı sonunda bitecek olan kampanyada ilk etapta 200 çocuk yaşlarına uygun olarak belirlenen bir animasyon filmini izlemek için sinemaya götürülecek. Ayrıca kampanya ile ilgili gelişmeleri takip etmek isteyen vatandaşlar sosyal medya üzerinden facebook.com/pillerkutuyacocuklarsinemaya/ sayfasını ziyaret edebilecek.



"Çalışmalar devam edecek"

Atık pillerin çevreye büyük zararlar verdiğini hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Bu kampanya sayesinde de çocuklara çevre bilincini aşılarken, onların eğlenmesini de sağlıyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi.

(CA)



03.01.2017 10:06:25 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER