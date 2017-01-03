Hayallerini 3D baskı makinesi gerçekleştirdiler
(Fotoğraflı)
Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi ve TEK Ortaokulu işbirliği ile 3D yazıcı kursu birinci grup eğitimleri tamamlandı. Öğrenciler bilgisayarda çizdikleri hayallerini 3D baskı makinesi ile gerçekleştirme fırsatı buldu.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 6 Aralık 2016 tarihinde başlayan ve 15 öğrencinin katıldığı 3 boyutlu çizim ve 3 boyutlu yazıcı kursu toplamda 32 saat sonunda başarıyla tamamlandı.
TEK ortaokulundan mezun olan Gökhan Köse yıllar sonra kendi okulunda öğrencilerle buluştu. Mekatronik mühendisliğini bitiren Gökhan Köse, "Mezun olduğum okulda yıllar sonra gençlerimize katkıda bulunmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu kursu açmamızda yardımcı olan Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi, TEK Ortaokulu müdür ve yardımcılarına teşekkür ediyorum" dedi.
(KA-MEF-Y)
03.01.2017 10:06:38 TSI
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