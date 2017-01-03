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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Tarihi Yavuz Sultan Selim Cami ve Minare yeniden hizmete açıldı

03 Ocak 2017 Salı, 10:34
Tarihi Yavuz Sultan Selim Cami ve Minare yeniden hizmete açıldı
Tarihi Yavuz Sultan Selim Cami ve Minare yeniden hizmete açıldı

(Fotoğraflı)

Ayten Işık
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Araban ilçesindeki restorasyon çalışması tamamlanan 500 yıllık tarihi Yavuz Sultan Selim Camisinin ve Minaresinin açılışını gerçekleştirildi.
Restorasyon çalışması tamamlanan 500 yıllık tarihi Yavuz Sultan Selim Cami ve Minaresi. gerçekleştirilen programla hizmete açıldı. Açılış törenine AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ve belediye meclis üyeleri, AK Parti Araban ilçe başkanı ve ilçe teşkilatı yöneticileri Araban Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çobanoğlu, Köklüce (Ardıl) kırsal mahallesi Muhtarı Halfe Tunadağı ile çok sayıda kadın ve erkek mahalleli katıldı. Milletvekili Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada, Araban ilçesine bağlı Köklüce (Ardıl) kırsal mahallesindeki 500 yıllık tarihi Yavuz Sultan Selim Cami ve Minaresinde restorasyon çalışması ile kurtarılıp, tarih turizmine kazandırılması için 670 bin 737 TL'ye masraf yapıldığını ifade etti. Araban İlçesi Köklüce (Ardıl) kırsal Mahallesinde yapıldığı tarihten bu yana hiç bakım ve onarım yapılmadığı için çökme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını söyleyen Erdoğan, "500 yıllık tarihi Yavuz Sultan Selim Cami ve Minaresinde yenileme çalışması başlatılıp inanç turizmine kazandırılması için yıllar boyunca yoğun çaba verdim. Uzun yıllar süren yoğun çabalarımın sonunda Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven ile bizzat görüşerek tarihi cami ve minarenin biran önce restorasyon çalışması yapılması gerektiğini ve bu konuda yardımcı olmalarını rica etmem üzerine Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven ve uzmanlar ile birlikte Köklüce kırsal mahallesine gelerek uzmanların tarihi cami ve minarede incelemeler başlatılıp gerekli araştırma ve bulgular tespit edildikten sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 670 bin 737 TL'ye ihalesi yapılarak 500 yıllık tarihi cami ve minaresinde aslına uygun yapılan proje ile yenileme çalışmaları başlatılıp tarihi camiye sonunda yerel halk tarafından yaptırılan beton arma bölümünün yıkılarak yenileme çalışmalarına taban kazılarının gerçekleştirilerek duvarların iki sıra 50 cm yükseltildiği, üst kirişleme alt yastıkları yatırıldığını ve yastık aralarının dolgusu yapıldığı, çatı ahşap malzemelerinin de tamamlanarak minaresinde de çürüyen taşların yenilenmesi işlemlerinin ardından caminin iç mimarisinin de aslına uygun olarak yenilenip modern bir tarihi mekan haline getirilip tarih turizmine kazandırılarak bölge ve Köklüce sakinlerinin hizmetine açıyoruz" dedi.
Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven de, "AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın bana Araban ilçesindeki bu önemli tarihi esere sahip çıkıp çökme tehlikesinden kurtaralım dediğinde kendisi ile birlikte buraya geldim ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak tarihi cami ve minarede inceleme başlatıp aslına uygun bir proje yaparak restorasyon çalışmalarımızı başlatıp tamamlayarak bölgenin önemli eserlerinden olan tarihi Yavuz Sultan Selim Cami ve Minaresini de inanç turizmine kazandırdık'' şeklinde konuştu. Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ise, "İlçedeki diğer tüm tarihi mekanlar da olduğu gibi Köklüce kırsal mahallemizdeki 500 yıllık tarihi Yavuz Sultan Selim Cami ve Minaresini de sahiplenerek restorasyon çalışması başlatılması için yıllar boyunca uzun uğraşlar veren ve ilçe sınırları içerisindeki diğer tarihi mekanlarda olduğu gibi tarihi cami ve minarede de restorasyon çalışması başlatılıp tamamlanmasını sağlayan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'a şahsım, bölge, ilçe ve Köklüce halkı adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Köklüce (Ardıl) kırsal mahallesi Muhtarı Halfe Tunadağı ile kadın, erkek, yaşlı, genç ve çocuklardan oluşan mahalle sakinleri de AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Vakıflar bölge Müdürü İsa Güven ile emeği geçenlere teşekkür etti.
(SD-Y)

03.01.2017 10:37:22 TSI
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