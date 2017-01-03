03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Simav'da 'Sosyal Hizmet Merkezi' için belediyeden destek

03 Ocak 2017 Salı, 10:53
Simav'da 'Sosyal Hizmet Merkezi' için belediyeden destek
Simav'da 'Sosyal Hizmet Merkezi' için belediyeden destek

(Fotoğraflı)

Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, engelli vatandaşlara yönelik açılması planlanan 'Sosyal Hizmet Merkezi'ne Simav Belediye Meclisi'nden de destek kararı çıktı.
Simav Belediyesi Ocak ayı olağan Meclis toplantısında, engelli vatandaşlara yönelik açılması planlanan 'Sosyal Hizmet Merkezi için, ücretsiz yer tahsisi kararı oy birliği ile alındı.
Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Simav'daki engelli vatandaşlara desteklerinin devam ettiğini söyledi. Özkan, "Mülkiyeti belediyemize ait Çavdır Mahallesi 244 ada, 92 parselde bulunan binanın zemin katını, Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne 10 yıllığına bedelsiz tahsis ettik. Bu kararın oy birliğine katılan meclis üyelerini tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi. (MEİ-EFE)

03.01.2017 10:55:05 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

&quot;Halep'te İnsanlık Ölmesin&quot; kampanyası
YEREL

"HALEP'TE İNSANLIK ÖLMESİN" KAMPANYASI
Gediz'de çipli kimlik kartı başvuruları başladı
YEREL

GEDİZ'DE ÇİPLİ KİMLİK KARTI BAŞVURULARI BAŞLADI
Muhtarlarla istişare toplantısı
YEREL

MUHTARLARLA İSTİŞARE TOPLANTISI
Gönüllü kuruluşlardan Halep'e 2 TIR yardım
YEREL

GÖNÜLLÜ KURULUŞLARDAN HALEP'E 2 TIR YARDIM
Eski başkan Süleyman Özdemir vefat etti
YEREL

ESKİ BAŞKAN SÜLEYMAN ÖZDEMİR VEFAT ETTİ
Ali Çetinbaş: İnsanlığın ortak sorunu olan terör hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır
YEREL

ALİ ÇETİNBAŞ: İNSANLIĞIN ORTAK SORUNU OLAN TERÖR HİÇBİR ZAMAN AMACINA ULAŞAMAYACAKTIR
Toprak analizi yaptırana devlet desteği
YEREL

TOPRAK ANALİZİ YAPTIRANA DEVLET DESTEĞİ
Orman Bölge Müdürlüğü 5 aracını sattı
YEREL

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 5 ARACINI SATTI
Emeklilere Başkan Kalender'den TOKİ daireleri açıklaması
YEREL

EMEKLİLERE BAŞKAN KALENDER'DEN TOKİ DAİRELERİ AÇIKLAMASI
Köy okuluna kütüphane
YEREL

KÖY OKULUNA KÜTÜPHANE
Ali Çetinbaş: İnsanlığın ortak sorunu olan terör hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır
YEREL

ALİ ÇETİNBAŞ: İNSANLIĞIN ORTAK SORUNU OLAN TERÖR HİÇBİR ZAMAN AMACINA ULAŞAMAYACAKTIR
Yeni kimlik kartları dağıtılmaya başlandı
YEREL

YENİ KİMLİK KARTLARI DAĞITILMAYA BAŞLANDI
Kütahya'da ev yangını
YEREL

KÜTAHYA'DA EV YANGINI
Kütahya'dan Haleplilere yardım
YEREL

KÜTAHYA'DAN HALEPLİLERE YARDIM

Türkiye'de 'Partili Cumhurbaşkanı' önerisini ilk defa GRTC gündeme getirdi
YEREL

TÜRKİYE'DE 'PARTİLİ CUMHURBAŞKANI' ÖNERİSİNİ İLK DEFA GRTC GÜNDEME GETİRDİ
Öğretmenlere 'meslek etiği' kursu
YEREL

ÖĞRETMENLERE 'MESLEK ETİĞİ' KURSU
Tabiat tutkunları, Domaniç ormanlarında buluşuyor
YEREL

TABİAT TUTKUNLARI, DOMANİÇ ORMANLARINDA BULUŞUYOR
Hisarcık Myo'ya 3 öğretim görevlisi tahsis edildi
YEREL

HİSARCIK MYO'YA 3 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ TAHSİS EDİLDİ
Kütahya'da 'çipli kimlik' dönemi başladı
YEREL

KÜTAHYA'DA 'ÇİPLİ KİMLİK' DÖNEMİ BAŞLADI
Kar, kartpostallık manzaralar oluşturdu
YEREL

KAR, KARTPOSTALLIK MANZARALAR OLUŞTURDU
Kar ve aşırı soğuklar, sebze fiyatlarını yükseltti
YEREL

KAR VE AŞIRI SOĞUKLAR, SEBZE FİYATLARINI YÜKSELTTİ
Hisarcık'ta pazarcılar ateş yakarak ısındı
YEREL

HİSARCIK'TA PAZARCILAR ATEŞ YAKARAK ISINDI