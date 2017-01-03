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Simav'da 'Sosyal Hizmet Merkezi' için belediyeden destek



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, engelli vatandaşlara yönelik açılması planlanan 'Sosyal Hizmet Merkezi'ne Simav Belediye Meclisi'nden de destek kararı çıktı.

Simav Belediyesi Ocak ayı olağan Meclis toplantısında, engelli vatandaşlara yönelik açılması planlanan 'Sosyal Hizmet Merkezi için, ücretsiz yer tahsisi kararı oy birliği ile alındı.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Simav'daki engelli vatandaşlara desteklerinin devam ettiğini söyledi. Özkan, "Mülkiyeti belediyemize ait Çavdır Mahallesi 244 ada, 92 parselde bulunan binanın zemin katını, Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne 10 yıllığına bedelsiz tahsis ettik. Bu kararın oy birliğine katılan meclis üyelerini tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi. (MEİ-EFE)



03.01.2017 10:55:05 TSI

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