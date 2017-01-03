Aşırı soğuklar Sarımehmet barajını dondurdu
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VAN (İHA) - Van'da etkili olan aşırı soğuklardan dolayı Sarımehmet baraj gölünün yüzeyi dondu.
Van'ın Muradiye ilçesinde Karasu çayı üzerinde bulunan ve sulama amaçlı kullanılan Sarımehmet baraj gölü aşırı soğuklara dayanamayarak yüzeyi tamamen buz tuttu. Bölgede etkili olan aşırı soğuklar insan yaşamı kadar doğayı da olumsuz etkiliyor. Kentte şelale, akarsu, göl ve içme suyu hatları dondu. Kafes balıkçılığının yapıldığı Sarımehmet baraj gölünde bulunan balık kafesleri buzun altında kaldı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölgede aşırı soğukların devam edeceğini, don tehlikelerine karşı vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu.
(FS-ŞAK-Y)
03.01.2017 11:05:08 TSI
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