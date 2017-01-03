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ESTP'den Kan Merkezi Laboratuvarı tepkisi



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum'da yıllardır hizmet veren ve Doğu Anadolu Bölgesinin kan ihtiyacını karşılayan Kan Merkezi Laboratuvarlarının kapatılmasına tepkiler artıyor.

Kızılay'a ait Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi Laboratuvarları, Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından alınan bir kararla Adana'ya taşınacak. 8 yıldır Çat Yolu üzerinde 7 ile hizmet veren kurumun kapatılacak olmasına Erzurum Sivil Toplum Platformu'ndan tepki geldi.

Erzurum Sivil Toplum Platformu Yüksek İstişare Kurulunda ele alınan konu ile ilgili bir açıklama yapan platform başkanı A.Mustafa Güvenli şunları söyledi;

Yıllardır Erzurum'a ne getirebiliriz, hangi katkıda bulunabiliriz diye çalışmalar yürütürken Kan Merkezi Laboratuvarlarının Adana'ya taşınacak olduğunu öğrendik. Türkiye'de sadece 4 ilde bulunan ve bu illerden biri olan Erzurum'dan bu kurumun kapatılmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz.

Sağlık Merkezi olma yolunda çok ciddi yatırımlar almaya başlamışken böyle bir durumun ortaya çıkmasını kabul etmiyoruz. Zarar ettiği iddiası ile Adana'ya kaydırmak demek buradaki insanları yok saymaktan öte bir şey değildir.

Adana'ya da açılması gerekirken Erzurum'dan bir kurumu Adana'ya kaydırmak akıl işi değildir. Platform olarak gerekli yerlere konuyu ilettik ve meselenin takipçisi olacağız" dedi.

(AA-AA-Y)



03.01.2017 11:17:37 TSI

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